Casa do dragão Temporada 3: Rhys Ifans oferece atualização sobre filmagens e diz que “algo está se formando”

Rhys Ifans, que interpreta Otto Hightower In House of the Dragon, fez uma atualização sobre a longa terceira temporada da série bem -sucedida da HBO, em uma entrevista ao ScreenRant. IFANS deu aos fãs uma pista sobre o que eles podem esperar em um futuro próximo, embora ele não tenha oferecido detalhes sobre o calendário de filmagens.

“Eu não sei. Não sei, mas posso sentir o cheiro de enxofre. Algo está se formando”, disse Ifans. “Posso dizer que sim, que eles começarão a filmar este ano, então tenho certeza de que podem vê -lo em cerca de 25 anos”.

A data de início das filmagens ainda é incerta Embora o IFANS tenha confirmado que a House of the Dragon deve começar a filmar “Soon este ano”, os comentários do ator sugerem que pode haver alguns atrasos no processo de produção. Com o início do ano já iniciado, ainda não há data de início confirmada para as filmagens da terceira temporada, o que pode significar que surgiram obstáculos ou desafios durante a fase de pré -produção.

Os fãs esperavam uma linha do tempo mais concreta, mas a atualização de Ifans indica que a espera pela terceira temporada de House of the Dragon poderia ser mais longa do que o esperado. Se tudo correr conforme o planejado, os espectadores poderiam esperar que a temporada seja transmitida não antes de 2026.

Desafios na pré -produção? O atraso na confirmação do início das filmagens levanta dúvidas sobre possíveis desafios de produção. Com grandes expectativas para a terceira temporada após o sucesso das temporadas 1 e 2, é provável que a equipe por trás do House of the Dragon queira garantir que tudo esteja no lugar antes de começar a filmar. Os obstáculos de pré -produção, como a conclusão de scripts, fundição e programação, podem ser fatores de atraso.

A segunda temporada abre com uma forte recepção A segunda temporada de House of the Dragon estreou em junho de 2024 e foi bem recebida pelo público e pelos críticos. O programa continua a explorar o mundo de Westeros durante o reinado de Targaryen, concentrando -se nos primeiros anos do poder da casa de Targaryen e nas lutas internas da dinastia para sucessão.

Sobre o que é a casa do dragão? Baseado no livro Fire and Blood of George RR Martin, a House of the Dragon transporta espectadores para um tempo quase 200 anos antes dos eventos do jogo de Thrones. O programa segue a dinastia Targaryen durante seu pico, concentrando -se no reinado de King Viserys I e na controversa batalha de sucessão depois que ele nomeia sua filha, Rhaenyra, uma decisão que prepara o cenário de intriga política, traição e traição e guerra.

O que se segue para os fãs do House of the Dragon? Enquanto espera pela terceira temporada, os fãs do House of the Dragon podem esperar mais drama, lutas de poder e dragões à medida que a saga de Targaryen se desenvolve. No entanto, sem uma data de início oficial na vista, resta ser visto quando as câmeras começarão a gravar o próximo capítulo da Epic Fantasy Series.

