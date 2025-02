Casa dos idosos na Alemanha, no centro do escândalo: a enfermeira grave os vídeos eróticos

A Baviera chocou uma exposição chocante: uma enfermeira de 39 anos é suspeita de criar e espalhar vídeos eróticos gravados em um lar de idosos durante o horário de trabalho. De acordo com a publicação de Süddeutsche Zeitung, a polícia iniciou uma investigação sobre o fato de possíveis violações de confidencialidade e uma gravação não autorizada de conversas.

Como segue a declaração do secretário de polícia da polícia Denis Shtegner, dois convidados da instituição são capturados no vídeo (sem o conhecimento deles). Ao mesmo tempo, a polícia não considera o caso como um crime sexual, mas as ações do suspeito são qualificadas como uma violação séria dos padrões éticos e direitos de privacidade.

A reação da administração

Philip Zavkh, gerenciando a casa dos idosos e os deficientes, disse que uma possível violação era conhecida depois de receber uma carta eletrônica de um dos usuários do YouTube. Naquela época, o acusado não trabalhou na instituição por outros motivos. “Este é um comportamento moralmente repreensível”, disse a tripulação. “Você não pode fazer nada assim durante o horário de trabalho e muito mais no lar de idosos”.

As vítimas e seus parentes foram imediatamente informados sobre o que havia acontecido. Embora inicialmente tenham experimentado um choque, eles teriam certeza de que o incidente não era uma natureza sexual.

Consequências legais

A polícia investiga dois crimes possíveis: uma violação de confidencialidade e um arquivo não autorizado de conversas privadas. De acordo com o Código Penal, esses atos prevêem uma sanção na forma de prisão de até três e dois anos, respectivamente ou uma multa.

Este teste levanta questões importantes sobre direitos de privacidade e ética nas instituições para idosos, enfatizando a necessidade de conformidade estrita com os padrões profissionais e o respeito pela dignidade dos convidados.

