Casal encontrado morto perto do templo Anantha Padmanabha Swamy em Telangana – Telangana News

Um duplo assassinato foi descoberto perto do templo Anantha Padmanabha Swamy em Puppalaguda, no distrito de Rangareddy, em Telangana. Os corpos de um casal foram encontrados no topo de uma colina perto do templo em 14 de janeiro.

As investigações iniciais indicam que as vítimas foram espancadas até a morte com grandes pedras. As autoridades suspeitam que primeiro a mulher foi assassinada e depois o homem.

Jovens locais, que tinham ido ao morro empinar pipas, descobriram os corpos e notificaram imediatamente a polícia. Rajendranagar DCP Ch Srinivas e uma equipe de investigadores chegaram rapidamente ao local. Equipes forenses e esquadrões caninos foram mobilizados para coletar evidências.

Os corpos foram encaminhados para exames post-mortem e a cena do crime foi isolada para análise posterior. A polícia acredita que os assassinatos ocorreram na noite de 13 para 14 de janeiro e há indícios de que o crime pode ter sido motivado por vingança.

A investigação continua enquanto a polícia explora vários ângulos.