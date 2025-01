Caso de agressão sexual em Badlapur: 5 policiais considerados responsáveis ​​​​pela morte sob custódia do acusado, líderes do Oppn buscam ação

A investigação de um magistrado encontrou cinco policiais responsáveis ​​​​pela morte sob custódia de Akshay Shinde, acusado no caso de agressão sexual na escola de Badlapur.

O relatório do inquérito foi submetido ao Tribunal Superior de Bombaim, que ouviu um apelo do pai de Akshay Shinde, Anna Shinde, alegando que o seu filho foi assassinado num encontro falso.

Os juízes Revati Mohite Dere e Neela Gokhale analisaram as conclusões e declararam que um FIR deveria ser registado contra os agentes envolvidos.

Akshay Shinde, 24 anos, foi preso em agosto de 2024 por supostamente agredir duas meninas menores de idade em uma escola onde trabalhava como assistente.

Shinde morreu durante um suposto tiroteio policial em 23 de setembro, enquanto era transportado para interrogatório. A polícia alegou que ele pegou uma arma de fogo de um policial e abriu fogo, provocando retaliação.

No entanto, o inquérito levantou sérias dúvidas sobre este relato, observando que as provas forenses não apoiavam as alegações da polícia.

O tribunal enfatizou que, de acordo com os requisitos legais, uma investigação deve seguir o registro do FIR contra os cinco policiais, incluindo o inspetor de polícia Sanjay Shinde e o inspetor de polícia assistente Nilesh More. O tribunal ordenou que o promotor público Hiten Venegaonkar os informasse dentro de duas semanas qual agência conduzirá a investigação.

A oposição busca ação Os líderes da oposição Nana Patole, Anil Deshmukh e Aaditya Thackeray buscaram ação na segunda-feira no assassinato do acusado de agressão sexual de Badlapur, Akshay Shinde, depois que um inquérito de magistrado responsabilizou cinco policiais pela morte sob custódia.

O líder do PCN (SP) e ex-ministro do Interior do estado, Anil Deshmukh, disse que sempre suspeitou de crime no caso. “Como pode alguém sem conhecimento de armas de fogo roubar uma pistola policial e usá-la? O governo estadual deveria conduzir uma investigação detalhada sobre o encontro. Deveria ser conhecido por que isso foi realizado e quem deveria ser protegido”, disse Deshmukh. Deshmukh afirmou que a escola Badlapur era dirigida por pessoas próximas ao BJP.

A chefe do Congresso de Maharashtra, Nana Patole, disse que o incidente foi vergonhoso e acrescentou que o governo estadual estava protegendo os acusados ​​ao não permitir que a verdade por trás dele viesse à tona. “Os culpados deveriam ser punidos severamente”, disse Patole.

O líder do Shiv Sena (UBT), Aaditya Thackeray, perguntou se era uma “reunião política”. Perguntou se o homicídio tinha sido cometido antes das eleições (para a assembleia) (que tiveram lugar em Novembro) para ganhos políticos, perguntou.

