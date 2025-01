Caso de assassinato de Baba Siddique: atirador Alaga Link em Dawood Ibrahim, 1993 Explosões de Bombaim no assassinato do líder do PNC

O Gangster Anmol Bishnoi ordenou o tiroteio do líder do PNC Baba Siddique por sua “associação com Dawood Ibrahim e a participação nas explosões de Bombay de 1993”, disse o suposto diretor do atirador de Shivkumar Gautam em sua declaração confessional à polícia. Ele também disse que foi convidado a matar Baba Siddique ou seu filho Zeeshan Siddique e prometeu Rs 10-15 lakh para realizar o crime.

A confissão do atirador fazia parte da folha de posição apresentada em relação ao assassinato de 12 de outubro por Baba Siddique, 66, ex -ministro de Maharashtra. Siddique foi morto a tiros por três agressores do lado de fora do escritório de seu filho na área de Bandra East de Mumbai.

A TV da Índia hoje concordou com a confissão detalhada, que descreve o complexo planejamento, incentivos financeiros e conexões com os autores intelectuais da gangue Bishnoi, incluindo o réu de Wted Anmol Bishnoi e Shubham Lonkar.

Gautam confessou que ele e seu associado, Dharmaraj Kashyap, receberam Rs 10-15 lakh para matar Baba Siddique e potencialmente Zeeshan Siddique.

Introduzido à gangue por meio de contatos mútuos, Gautam descreveu como ela se envolveu na trama, orquestrada usando o Snapchat para comunicação e financiado por transações bancárias.

O assassinato foi meticulosamente planejado por vários meses, com missões de reconhecimento feitas na residência e no escritório da Siddique.

“Um dia, Shubham Lonkar disse ao atirador que ele e seu irmão trabalharam para a gangue Bishnoi. Em junho de 2024, Shubham Lonkar (Shubbu) me contou e Dharmaraj Kashyap que, se fizéssemos um trabalho em sua instância, poderíamos nos pagar Rs 10 Rs 10 -15 lakh.

“Depois de alguns dias, Shubham Lonkar nos lembrou o assassinato e nos perguntou se estávamos assustados. Então, Dharmaraj Kashyap e eu disse a ele que faríamos o trabalho e pediríamos o dinheiro”, acrescentou.

Gautam revelou que os membros da gangue bishnoi fornecem armas baseadas em Mumbai, e cartas de identidade falsas foram fornecidas para facilitar seus movimentos.

Sua confissão detalhou a estratégia da gangue de inspirar confiança nos atiradores. Bishnoi, Lonkar e seus assistentes se comunicavam frequentemente através do Snapchat, motivando -os e garantindo apoio financeiro e logístico.

Os atiradores praticaram com armas de fogo fornecidas em uma floresta isolada perto de Khopoli antes de realizar o ataque.

Após o tiroteio, Gautam disse que descartou o assassino e seu celular para fugir da detecção. Ele fugiu para várias cidades antes de ser preso em Lucknow enquanto supostamente planeja escapar do Nepal com a ajuda de amigos.

As acusações também sugeriram uma rede em expansão que envolve vários membros de gangues e cúmplices de Bishnoi em vários estados. A alegada razão para a gangue estava ligada às conexões de alto perfil de Siddique e ao destaque de sua família.

