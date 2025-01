Caso de assassinato de Baba Siddique: Problemas do Tribunal Superior de Bombaim Non -Finita contra Anmol Bishnoi

Um tribunal especial sob a lei de controle de Maharashtra do Crime Organizado (MCOCA) emitiu um mandado de prisão (NBW) não contra Anmol Bishnoi, também conhecido como Bhaiji, um suspeito importante no assassinato do líder do PCN Baba Siddique. A ordem foi emitida depois que o ramo criminal de Mumbai solicitou sua deportação dos Estados Unidos, onde se acredita estar oculto.

O tribunal também emitiu ordens de prisão para outros dois réus, Mohammed Yasin Akhtar e Shubham Rameshwar Lonkar. A ordem foi aprovada pelas sessões adicionais, BD Shelke, em resposta a um pedido enviado pelo ramo criminal da polícia de Mumbai.

Siddique foi morto em 12 de outubro de 2024Perto do táxi do templo de Lord Ram em Bandra (EAS). Segundo os pesquisadores, Bishnoi forneceu armas de fogo e apoio financeiro ao réu. Supostamente coordenou a trama do assassinato usando o Snapchat e os aplicativos de mensagens criptografados. Após o assassinato, Segundo os relatos, Bishnoi assumiu a responsabilidade em uma postagem no Facebook.

O ramo criminal apresentou uma acusação contra 26 réus no caso, com Bishnoi, Akhtar e Lonkar listados conforme desejado. Bishnoi também é procurado em vários casos de assassinato, tentativa de assassinato, dacoidade, roubo e extorsão em Punjab, Haryana, Rajasthan e Delhi.

Os promotores disseram Bishnoi estava em contato com o réu através do Snapchat e outros pedidos, fornecendo instruções e ajuda financeira para o crime. A análise de voz confirmou sua participação na conspiração. Apesar dos esforços para localizá -lo em seu discurso permanente em Punjab, ainda é impossível rastrear.

O tribunal apontou que Bishnoi havia escapado e é improvável que ele responda à citação, justificando a emissão do NBW para garantir sua presença. A investigação continua, com vários réus já sob custódia.