O Supremo Tribunal emitiu recentemente um aviso sobre a declaração de fiança apresentada por um réu no caso relacionado a A morte do ciclista internacional Asbak Mon.

O Tribunal Superior estava ouvindo a Petição de Licença Especial (SLP) apresentada pela esposa do falecido motociclista, desafiando a decisão do Tribunal Superior do Rajastão de negar sua fiança. O Tribunal Superior procurou a resposta do Estado do Rajastão sobre a declaração de fiança apresentada pela esposa, que foi acusada de conspirar com o assassinato de seu marido.

Em seu pedido perante a Suprema Corte, a esposa disse que todo o caso contra ele faz parte de uma conspiração profundamente enraizada orquestrada pela família de seu falecido marido.

Representado pelos defensores Renjith Marar e Tarini K. Nayak, o peticionário argumentou que o primeiro relatório de informação (FIR) contra ele foi registrado em 2020, após um atraso de dois anos para o suposto incidente em 2018. Esse atraso, esse atraso, esse atraso , esse atraso.

O peticionário também alegou que as acusações vêm de uma vingança pessoal alimentada pela mãe de seu marido falecido. Além disso, ela afirma que a investigação está com defeito, destacando que várias declarações de testemunhas aparecem “cópia”, o que lança dúvidas sobre sua autenticidade. Ela também alega que as declarações principais da família e outras testemunhas da vítima são suspeitas, o que sugere que elas foram fabricadas ou coagidas a se alinharem com uma narrativa predeterminada.