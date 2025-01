Caso de assassinato de Naba Das: vários atiradores envolvidos no assassinato do ministro de Odisha

Relatórios forenses revelaram o uso de múltiplas armas de fogo durante o ataque ao ex-ministro de Odisha Naba Dasindicando o envolvimento de outros atiradores além do principal acusado. O relatório do laboratório de ciência forense disse que enquanto uma bala atingiu Naba Das, outras cinco atingiram um veículo do governo que acompanhava seu comboio.

O líder do BJD foi baleado em 29 de janeiro de 2023, supostamente pelo policial Gopal Das no distrito de Jharsuguda. Ex-Ministro da Saúde e Bem-Estar da Família Ele morreu durante o tratamento.. Das foi preso em 30 de janeiro.

As novas evidências sugerem a possibilidade de uma conspiração mais ampla ou do envolvimento de outros indivíduos no ataque a Das.

De acordo com a acusação, apresentada em 29 de janeiro de 2023, Naba Das viajava em dois veículos enquanto se dirigia para Brajarajnagar Gandhi Chowk. Enquanto Das estava no veículo principal, um segundo veículo transportava seus assessores.

A ficha de acusação mencionava que o policial tinha rancor de Naba Das. Durante a investigação, os investigadores recuperaram uma arma de fogo de Gopal Das, juntamente com um carregador contendo 18 balas e três balas não disparadas.

O segundo veículo do comboio de Das, um Toyota Innova branco, tinha cinco buracos de bala. A ausência de cartuchos das balas que atingiram o veículo levantou dúvidas sobre a trajetória e origem dos disparos.

O advogado de defesa Naresh Nayak especulou que um atirador pode estar envolvido, dada a natureza precisa do ataque. Embora algumas das balas recuperadas correspondam à arma de Gopal Das, a que atingiu Naba Das permanece não identificada.