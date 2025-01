Caso de assassinato de Sharon Raj: ‘O crime não pode ser ignorado’, tribunal de Kerala impõe pena de morte à namorada acusada Greeshma

Greeshma, o acusado no notório caso de assassinato de Sharon Raj, foi condenado à morte pelo Tribunal de Sessões Adicionais de Neyyattinkara na segunda-feira. Greeshma envenenou seu namorado de 23 anos, Sharon Raj, com uma decocção ayurvédica misturada com pesticidas, informou a ANI.

O tribunal também condenou o terceiro acusado, o tio de Greeshma, Nirmalakumaran Nair, a três anos de prisão rigorosa.

Ao pronunciar o montante da punição, o tribunal observou: “O acto de convidar Sharon sob o pretexto de intimidade sexual e subsequentemente cometer o crime não pode ser ignorado. É responsabilidade do Estado garantir a punição dos atos criminosos. Evidências como Sharon gravando um vídeo do suco suspeito, embora Greeshma tenha pedido que ela não gravasse, indicam que ela suspeitava que algo estava errado. “Sharon lutou pela sua vida durante 11 dias sem consumir sequer uma gota de água.”

ANOS relatou que o tribunal observou ainda que Greeshma traiu a confiança de seu namorado Sharon, manipulando-o emocionalmente. Ela não tem provas para apoiar as alegações de pressão mental por parte de Sharon, afirmou o tribunal, acrescentando: “A defesa de Greeshma de que Sharon a abusou fisicamente também carece de provas. Pelo contrário, Sharon nunca a culpou em nenhuma mensagem ou comunicação. “Enquanto Sharon permaneceu noiva do réu, ela simultaneamente manteve contato com seu noivo.”

“É evidente que o crime foi premeditado e executado sem provocação. As tentativas astutas de Greeshma de encobrir seu crime não tiveram sucesso. O seu argumento juvenil não pode ser considerado à luz da gravidade do crime. As evidências sugerem que Sharon não tinha conhecimento do plano de Greeshma para assassiná-lo”, observou o tribunal.

Encargos O acusado Greeshma, que enfrentava múltiplas acusações ao abrigo do Código Penal Indiano, incluindo homicídio, rapto, administração de veneno e obstrução da justiça, foi condenado à morte pelo Tribunal de Sessões Adicionais de Neyyattinkara.

O tribunal considerou-a culpada em 17 de janeiro de envenenar o seu namorado de 23 anos, Sharon Raj, com uma decocção ayurvédica misturada com pesticidas. A mãe de Greeshma, Sindhu, foi absolvida de todas as acusações. O tribunal ouviu os argumentos finais sobre o valor da sentença no sábado.

Por que Greeshma matou Sharon? Greeshma, condenada por envenenar seu namorado Sharon Raj, foi condenada à morte pelo Tribunal de Sessões Adicionais de Neyyattinkara. O caso remonta a 14 de outubro de 2022, quando Greeshma supostamente misturou veneno com ervas medicinais em sua residência para encerrar seu relacionamento com Sharon, de quem ela se recusou a romper.

Sharon ficou gravemente doente e morreu 11 dias depois, enquanto recebia tratamento na UTI. Sua declaração moribunda, na qual revelou que consumiu o fitoterápico que lhe foi dado por Greeshma, foi uma prova fundamental do caso, junto com as descobertas forenses.

O tio de Greeshma, Nirmalakumaran Nair, foi condenado a três anos de prisão por obstrução da justiça.