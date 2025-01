Caso de assassinato em Ramalingam 2019: Agência Nacional de Investigação prende 2 acusados ​​de matar o líder do PMK

A Agência Nacional de Investigação (NIA) prendeu no sábado dois acusados ​​do assassinato brutal de Pattali Makkal Katchi (PMK) Líder Ramalingam em 2010, ligado à banida Frente Popular da Índia (PFI).

Os acusados ​​​​presos foram identificados como Abdul Majeeth e Shahul Hameed, ambos vindos do distrito de Thanjavur, em Tamil Nadu. As investigações da NIA revelaram que a dupla estava envolvida no assassinato e são membros da PFI.

Majeeth e Hameed conspiraram com outros acusados ​​perto da mesquita Periyapalli em Thirubhuvanam, em 5 de fevereiro de 2019, para cortar as mãos de Ramalingam com a intenção de criar medo entre as pessoas e espalhar o ódio comunitário, disse a agência investigadora.

Ramalingam, ex-secretário distrital da PMK em Thanjavur, foi morto a tiros em 5 de fevereiro de 2019. Foi alegado que ele foi morto quando se opôs às atividades de conversão religiosa na área.

A NIA, que assumiu a investigação da polícia de Tamil Nadu em Março de 2019, acusou 18 arguidos perante o Tribunal Especial da NIA em Chennai no caso registado em Agosto de 2019.

Seis dos 18 acusados ​​​​estavam fugindo e uma recompensa de Rs 5 lakh cada foi anunciada por informações sobre eles. O Tribunal Especial da NIA também afirmou que os fugitivos também foram declarados infratores declarados (POS).

Em 2021, a NIA prendeu um dos seis fugitivos, identificado como Rahman Sadiq. Em novembro de 2024, a agência localizou Abdul Majeeth e Shahul, aproximou-se da área de Poombarai de Kodaikanal, distrito de Dindigul, e prendeu um porto, Mohammed Ali Jinah, que foi o 19º acusado identificado no caso. Jinah foi posteriormente enviado para custódia judicial.

Abdul e Shahul, no entanto, conseguiram escapar e foram finalmente presos hoje pela NIA, que continua a investigar o caso e a procurar os restantes fugitivos.