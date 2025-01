Caso de ataque de Saif Ali Khan: a polícia de Mumbai descobre o segundo fragmento de faca na casa do ator em Bandra

Enquanto a investigação do caso de esfaqueamento de Saif Ali Khan está em andamento, um novo acontecimento veio à tona depois que a Polícia de Mumbai encontrou um segundo fragmento de faca na casa do ator de Bollywood em Bandra.

De acordo com a investigação policial inicial, o arguido terá entrado na casa do ator, edifício Satguru Sharan em Bandra, na madrugada do dia 16 de janeiro com a intenção de assaltá-lo.