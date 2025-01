Caso de ataque de Saif Ali Khan: o primo de Kareena Kapoor, Zahan, diz que o ator está ‘fora de perigo’, os termos do incidente são ‘chocantes’

O primo de Kareena Kapoor, Zahan Kapoor, deu uma atualização sobre a saúde de Saif Ali Khan, que foi internado no Hospital Leelavati após um ataque com faca ocorrido em sua residência em Bandra na semana passada.

Zahan Kapoor é neto do falecido ator Shashi Kapoor, enquanto Kareena Kapoor é neta do irmão mais velho de Shashi, Raj Kapoor, o que os torna primos. Ambos vêm de duas das famílias mais renomadas de Bollywood, a família Kapoor, conhecida por seu longo legado na indústria cinematográfica indiana. Zahan Kapoor garante aos fãs que Saif está se recuperando bem após a provação.

Em entrevista com Controle de dinheiro Zahan Kapoor disse: “Não posso comentar o incidente em si porque não acho que alguém saiba todos os detalhes ainda. O que sei é que ele está seguro e se recuperando bem. Ele está completamente fora de perigo e por isso estou extremamente grato. “É sem dúvida um fato chocante.”

Segundo a administração do hospital, Saif Ali Khan está se recuperando bem e foi transferido da UTI para um quarto normal. A cirurgia, que envolveu a remoção de uma lâmina de 2,5 polegadas de comprimento, foi bem-sucedida.

Enquanto isso, a polícia de Mumbai prendeu o acusado, identificado como Mohd Shariful Islam Shehzad, que afirma ser natural do distrito de Jhalokati, em Bangladesh. O acusado teria entrado na residência do ator Saif Ali Khan em Bandra com a intenção de cometer roubo. PTI relatado.