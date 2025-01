Caso de difamação do BJP em Atishi: Tribunal de Délhi anula a citação emitida ao primeiro -ministro de Délhi

Um tribunal de Delhi na terça -feira à tarde descartou a denúncia de difamação de um líder do BJP Contra o primeiro -ministro de Délhi e o líder do Partido Aam Aadmi (AAP) Atishi, que havia sido convocado no caso.

O caso foi apresentado pelo porta -voz do BJP, Praveen Shankar Kapoor, que alegou que as declarações do ministro principal em relação às supostas tentativas do Partido Affrán de “caçar a AAP” causaram danos à reputação pessoal e seu partido.

No tribunal, Kapoor argumentou que essas acusações eram “infundadas e difamatórias”.

O tribunal da Rouse Avenue de Délhi revisou o assunto e decidiu anular a ordem de invocação emitida anteriormente por um tribunal de magistrados. A decisão é uma vitória legal para Atishique ele havia jogado a validade da chamada em seu pedido.

O juiz especial Vishal Gogne aprovou a ordem em um recurso apresentado pelo líder da AAP.

O juiz Gogne observou a apresentação do advogado de Atishi que Kapoor não foi difamado por ela, já que a alegada declaração difamatória era contra o BJP e não com um indivíduo.

Em um comunicado no ano passado, segundo os relatórios, Atishi disse que o BJP entrou em contato com até 21 MLA do partido Aam Aadmi (AAP), que lhes ofereceu Rs 25 lakh para se juntar ao partido de açafrão.

Atishi, durante o mesmo evento, também afirmou que o BJP se aproximou para se juntar a eles ou, caso contrário, seria preso pelo endereço de conformidade nos próximos dias.

“O BJP, através de um dos meus assistentes fechados, se aproximou de mim para se juntar ao seu partido para salvar minha carreira política e se eu não ingressar no BJP, então no mês seguinte, ele me prenderá”, disse Atishi enquanto eu disse Embora ele tenha dito, embora tenha dito Atishi enquanto se dirigia a uma conferência de imprensa. Ele também alegou que, nos próximos meses antes das eleições gerais de 2024, a agência de pesquisa central interromperá mais alguns líderes da AAP, incluindo Raghav Chadha e Saurabh Bhardwaj.

Kapoor alegou que Athishi deliberadamente e com intenção maliciosa fazia declarações que não eram apenas falsas, escandalosas, inventadas e ilusórias, mas também difamatórias para prejudicar a reputação do BJP e de seus membros.

Atishi, a seu pedido, disse que Kapoor não podia nem tentar a Facia, que os supostos comentários eram pessoalmente contra ele ou que eles foram endereçados a ele de qualquer maneira.