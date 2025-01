Caso de esfaqueamento de Saif Ali Khan: investigação forense confirma correspondência de impressões digitais entre a casa do ator e o acusado Shehzad

A polícia de Mumbai descobriu várias impressões digitais do suspeito do esfaqueamento de Saif Ali Khan na residência do ator em Bandra. O ator foi atacado na semana passada por um intruso, mais tarde denominado Mohd Shariful Islam Shehzad, que invadiu sua casa com a intenção de cometer um roubo.

Durante a investigação em andamento, a polícia descobriu as impressões digitais do suspeito em vários locais, incluindo as escadas do prédio, a porta do banheiro e a maçaneta da porta do quarto de seu filho Jeh. Conforme relatado por Notícias ABPUma investigação forense revela uma combinação de impressões digitais encontradas na casa de Saif com as do acusado, Shehzad.

Segundo a polícia, o acusado tentou entrar em três casas antes de chegar à residência de Saif Ali Khan com a intenção de roubá-lo. A Polícia de Mumbai acredita que as impressões digitais descobertas desempenharão um papel importante na investigação, Anos relatado.

Segundo o depoimento policial, o acusado entrou na residência do renomado ator com a intenção de praticar o roubo. Um caso foi registrado nos termos das Seções 311, 312, 331 (4), 331 (6) e 331 (7) do Bharatiya Nyay Sanhita (BNS).

A polícia afirmou ainda que o acusado estava prestes a fugir para a sua aldeia natal no Bangladesh quando foi detido na propriedade de Hiranandani em Thane. Shehzad foi enviado sob custódia policial de cinco dias pelo Tribunal de Férias de Bandra no domingo.

O seu defensor, Sandeep Shekhane, negou as alegações da polícia e alegou que “nenhuma investigação adequada tinha sido realizada” até agora.

“A custódia policial foi concedida por 5 dias. O tribunal pediu à polícia que apresentasse um relatório no prazo de 5 dias. A polícia não tem provas de que ele seja bangladeshiano. Disseram que ele veio aqui há 6 meses, é uma afirmação errada. Ele mora aqui há mais de 7 anos. A família dele está em Mumbai… Esta é uma clara violação do 43a. Nenhuma investigação adequada foi feita”, disse Shekhane aos repórteres.

Segurança reforçada na residência de Khan Conforme relatado por PTIA polícia de Mumbai destacou dois policiais em dois turnos do lado de fora da residência do ator Saif Ali Khan em Bandra, após o ataque com faca contra ele por um intruso em 16 de janeiro, disse uma autoridade na quinta-feira.

Dois policiais da delegacia de Bandra serão destacados para lá em dois turnos. “Câmeras CCTV e grades para viúvas também foram instaladas como parte da segurança”, informou o funcionário. Enquanto isso, o acusado comparecerá ao tribunal na sexta-feira para solicitar a prorrogação de sua custódia policial, acrescentou o funcionário.

O caso foi relatado por Aleyamma Philip, uma enfermeira de 56 anos. Após o ataque, o ator foi imediatamente levado ao Hospital Lilavati, em Mumbai, onde foi tratado de ferimentos graves, incluindo facadas na coluna torácica.

O que alega o pai do Shariful Islam? O pai de Shariful Islam, o homem preso por esfaquear o ator Saif Ali Khan, afirmou que a imagem do agressor nas imagens de CCTV inicialmente compartilhadas não se parece com o rosto de seu filho. Md Ruhul Amin Fakir afirmou ter visto as duas fotos – a do prédio de Saif Ali Khan e a tirada após a prisão de seu filho – e acredita que são “completamente diferentes”.

Em conversa com um canal de mídia, o MD Ruhul Amin Fakir disse: “Meu filho Shariful Fakir foi preso. Eu vi as duas imagens de perto. Eu sei que meu filho e as duas imagens são completamente diferentes.”

