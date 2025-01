Caso de esfaqueamento de Saif Ali Khan: Polícia de Mumbai prende suspeito de Madhya Pradesh

A polícia de Mumbai prendeu no sábado um suspeito de Madhya Pradesh em conexão com um ataque ao ator de Bollywood Saif Ali Khan em sua residência no início desta semana. O suspeito foi detido no início do dia e está sendo interrogado pelas autoridades, disseram fontes. Índia Hoje TV.

O ator de 54 anos sofreu múltiplas facadas, inclusive no pescoço e perto da coluna, no ataque à sua casa em Bandra, na madrugada de quinta-feira (16 de janeiro). Saif Ali Khan foi levado às pressas para o hospital Lilavati em um autoriquixá, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência e estaria fora de perigo.

Já se passaram mais de 50 horas desde que o ator foi agredido, mas a busca pelo agressor continua. Uma nova imagem CCTV do intruso surgiu no início do dia, mostrando-o comprando fones de ouvido em uma loja em Dadar após atacar Saif Ali Khan.

De acordo com a Polícia de Mumbai, o agressor provavelmente pegou um trem de Bandra para se deslocar por Mumbai ou fugir para outro lugar. Atualmente, diversas equipes policiais analisam imagens de câmeras de segurança de diversas estações ferroviárias da cidade para localizar os principais acusados.

O agressor, segundo fontes, entrou no quarto do filho mais novo de Saif Ali Khan, Jehangir (Jeh), e exigiu Rs 1 milhão como resgate. Em particular, ele não tocou nas joias que estavam abertas na sala.

Até a esposa de Saif Ali Khan, a atriz Kareen Kapoor Khan, informou à Polícia de Mumbai que o intruso se tornou agressivo durante a briga, mas não tocou nas joias que estavam à vista.

SAIF ALI KHAN SE RECUPERA BEM

A equipe de médicos que trata de Saif Ali Khan disse no sábado que o ator está se recuperando bem e deverá receber alta em dois a três dias. O homem de 54 anos deu entrada inicialmente na UTI do Hospital Lilavati, mas foi transferido para a enfermaria geral no mesmo dia. Os médicos também relataram que o ator estava caminhando e seguindo uma dieta normal.

“Estamos observando seu progresso e ele está indo muito bem de acordo com nossas expectativas. Com base em seu progresso, nós o aconselhamos sobre repouso na cama e se ele estiver confortável, daremos alta em dois ou três dias”, disse o Dr. Nitin. Dange, neurocirurgião do Hospital Lilavati, disse.