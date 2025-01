Caso de estupro e assassinato de RG Kar: condenado Sanjay Roy condenado à prisão até a morte; juiz determina que “não é crime raro”

Caso de estupro e assassinato de RG Kar: Sanjay Roy foi condenado à prisão perpétua pelo estupro e assassinato de um médico estagiário de 31 anos no RG Kar Medical College and Hospital na segunda-feira pelo Tribunal Sealdah CBI em Calcutá. O tribunal também impôs uma multa de $50.000 para condenar Sanjay Roy. O juiz do CBI decidiu que o crime cometido por Sanjay Roy não foi classificado como “o mais raro dos raros” e, portanto, negou-lhe a pena de morte.

O tribunal do CBI ordenou ao governo de Bengala Ocidental que compensasse a família do médico estagiário com $17 mil rúpias.

No sábado, o tribunal do CBI em Sealdah, Calcutá, declarou Sanjay Roy como o único condenado no caso de estupro e assassinato de RG Kar, ocorrido na noite intermediária de 8 e 9 de agosto de 2024.

Sanjay Roy foi condenado com base em evidências forenses, imagens de CCTV e sinal telefônico.

Os arranhões no corpo de Roy correspondiam a amostras de sangue e pele coletadas das unhas da vítima de estupro e assassinato, RG Kar. Outras amostras de cabelo coletadas na cena do crime (sala de seminários do RG Kar Medical College and Hospital) também correspondiam ao DNA de Sanjay Roy.

O que é o caso de estupro e assassinato de RG Kar? Uma jovem médica de 31 anos foi estuprada e assassinada no hospital estatal RG Kar, em Calcutá, em 9 de agosto do ano passado. O corpo da vítima foi encontrado na sala de seminários do hospital.

O julgamento no caso de estupro e assassinato de RG Kar começou em um tribunal de Calcutá em 11 de novembro, três meses após o incidente.

O CBI, que assumiu a investigação da Polícia de Calcutá sob a direção do Tribunal Superior de Calcutá, buscou “punição máxima” para Roy. O julgamento terminou em 9 de janeiro.

Quem é Sanjay Roy? Sanjay Roy, um voluntário cívico da Polícia de Calcutá, foi preso em 10 de agosto. O CBI, na sua ficha de acusação de 45 páginas submetida ao tribunal, listou 11 provas para considerar Sanjay Roy como o único acusado do crime.

Sanjay Roy afirma estar ‘falsamente implicado’? Enquanto o tribunal do CBI proferia a sentença, Sanjay Roy alegou repetidamente que estava sendo falsamente implicado e alegou que estava simplesmente seguindo instruções de “agentes IPS”.

Sanjay Roy afirmou que usa um colar Rudraksha e questionou por que ele não estava quebrado se ele realmente cometeu o crime de estupro.

