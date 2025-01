Caso de estupro e assassinato de RG Kar: ‘Pagar indenização de Rs 17 lakh à família da vítima’: Cinco coisas que o tribunal disse ao entregar o veredicto

O veredicto no caso de estupro em Calcutá foi anunciado na segunda-feira e o tribunal condenou o acusado Sanjoy Roy à prisão perpétua até a morte, após considerá-lo culpado do crime hediondo. Sanjoy Roy, 34, foi acusado de estupro e assassinato de um médico estagiário no Hospital e Faculdade de Medicina RG Kar de Calcutá.

Na sequência de uma petição suo motu, o Chefe de Justiça da Índia (CJI) no Supremo Tribunal assumiu a audiência do caso em 20 de setembro.

Naquele mesmo dia, Sanjay Roy se declarou inocente e alegou que havia sido “considerado culpado injustamente”. O tribunal de primeira instância informou ao condenado que ele poderia recorrer desta decisão perante o Tribunal Superior de Calcutá. Além disso, para fazer uso deste direito, você receberá assistência jurídica, se necessário.

Após ouvir as declarações finais do condenado, do seu advogado de defesa, da família da vítima e do Gabinete Central de Investigação (CBI), foi proferida a pena de prisão perpétua.