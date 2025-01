Caso de estupro e assassinato de RG Kar: Por que o tribunal não condenou Sanjay Roy à morte

Sanjay Joy, o condenado no caso de estupro e assassinato de RG Kar, foi poupado da pena de morte quando o tribunal de Sealdah, em Bengala Ocidental, pronunciou o valor de sua sentença na segunda-feira. O Central Bureau of Investigation (CBI) classificou o caso de exigência da pena de morte como “o mais raro dos casos raros”, mas a decisão do tribunal disse o contrário.

O juiz, ao pronunciar o valor da pena, disse que não se tratava do “mais raro dos crimes raros”, o teste para a imposição da pena de morte.

Sanjay Roy estuprou e assassinou uma médica estagiária de 31 anos dentro do Hospital e Faculdade de Medicina estatal RG Kar, em Calcutá, em 9 de agosto do ano passado, gerando protestos generalizados em todo o país. A médica foi encontrada morta em uma sala de seminário da universidade e uma autópsia confirmou que ela foi estuprada e assassinada. Roy, um ex-voluntário cívico da Polícia de Calcutá, foi preso em 10 de agosto.

Ele foi considerado culpado de acordo com as seções 64 (estupro), 66 (causar ferimentos que resultaram na morte da vítima de estupro) e 103 (1) (assassinato) do Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS). O artigo 103.º, n.º 1, prevê a pena de morte ou prisão perpétua; O artigo 66.º prevê uma pena de prisão não inferior a 20 anos, extensível à prisão perpétua; e o artigo 64.º estabelece penas de prisão não inferiores a 10 anos, que podem estender-se à prisão perpétua.

O QUE DISSE O TRIBUNAL

Ao condenar Roy no sábado, o juiz Anirban Das informou-o que a pena mínima que ele enfrentaria era prisão perpétua, enquanto a pena máxima poderia ser a pena de morte. O CBI, a família da vítima, entre outros, exigiram a pena de morte para os acusados.

“Mesmo que seja um caso muito raro, deveria haver espaço para reforma. O tribunal tem que mostrar por que o condenado não merece reforma ou reabilitação… O promotor tem que apresentar provas e dar razões pelas quais a pessoa não merece a pena. pena.” reforma e deveria ser completamente eliminado da sociedade”, argumentou o advogado de Sanjay Roy no tribunal.

Pronunciando o montante da punição, o Juiz Distrital e de Sessões Adicionais Anirban Das disse: “Acho que este não é um caso raro entre os raros. É por isso que lhe dou prisão até a sua morte.”

O tribunal também ordenou que o Estado pagasse à família da vítima uma quantia de Rs 17 lakh como compensação.

ROY RECLAMA INOCÊNCIA

O advogado do CBI exigiu pena de morte para Roy, considerando-o o mais raro dos casos raros.

“Este é um caso muito raro. A vítima era um estudante meritório e um trunfo para a sociedade. Este incidente abalou toda a comunidade. Os pais perderam a filha. Se até os médicos não têm certeza, o que você pode dizer? Só a pena de morte pode restaurar a confiança na sociedade. Devemos restaurar a fé da sociedade no sistema de justiça”, disse o advogado do CBI.

Mas Roy continuou a alegar sua inocência, dizendo que foi incriminado.

“Eles me incriminaram sem motivo. Eu já te disse que sempre uso uma corrente Rudraksha. Se ele tivesse cometido o crime, ele teria sido quebrado na cena do crime. Eles não me permitiram falar. Eles me fizeram assinar muitos papéis. Eles não me deram a oportunidade de falar. Você já viu tudo isso, senhor. Eu também te disse antes”, disse Roy no tribunal.

O tribunal baseou-se em relatórios forenses que apontaram o seu envolvimento no incidente, colocando o seu ADN no local e na pessoa do médico falecido.