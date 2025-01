Caso de estupro e assassinato de RG Kar: Tribunal de Sealdah dará veredicto hoje; aqui está a cronologia dos eventos

Um tribunal de sessões em Sealdah, Calcutá, pronunciará no sábado seu veredicto sobre o estupro e assassinato de uma estudante de medicina de 31 anos no Hospital e Faculdade de Medicina RG Kar, que gerou indignação nacional e protestos prolongados de centenas de pessoas.

Sanjoy Roy, que era voluntário cívico da Polícia de Calcutá, foi acusado de cometer o crime contra o médico na sala de seminários do hospital estadual em 9 de agosto do ano passado.

A sentença será pronunciada 57 dias após o início do julgamento perante o tribunal distrital adicional e o juiz de sessões, tribunal de Sealdah, Anirban Das.

Aqui está uma linha do tempo do caso de estupro e assassinato de RG Kar que abalou a nação:

9 de agosto: O corpo seminu do médico estagiário foi encontrado no terceiro andar da sala de seminários do hospital estadual do Norte de Calcutá.

10 de agosto: A polícia de Calcutá prendeu o acusado Sanjoy Roy. Foi então que eclodiu o primeiro protesto de médicos em Bengala Ocidental.

12 de agosto: A ministra-chefe, Mamata Banerjee, deu à polícia de Calcutá sete dias para resolver o caso, caso contrário ela o entregaria ao CBI. Enquanto isso, o diretor do RG Kar, Sandip Ghosh, renunciou em meio a protestos.

13 de agosto: O Tribunal Superior de Calcutá tomou nota do assunto e classificou o caso como “extremamente horrível”. Ele instou os médicos que protestavam a retomar o serviço. A CNDH também tomou conhecimento do assunto.

Ordenando ao ex-diretor do RG Kar, Sandip Ghosh, uma licença prolongada, o Tribunal Superior transferiu o caso para o CBI, citando nenhum progresso. O CBI prende o acusado.

14 de agosto: Uma equipe de 25 membros do CBI foi formada para investigar o caso junto com uma equipe forense. Enquanto isso, Mamata Banerjee anunciou uma manifestação de protesto.

14 de agosto: Centenas de estudantes, indivíduos e organizações da sociedade civil apelaram à “Recuperação da Noite” e protestaram contra o crime hediondo, saindo às ruas.

Meia-noite de 15 de agosto: Uma multidão invadiu o hospital RG Kar no Dia da Independência e vandalizou o pronto-socorro e o posto de enfermagem. O IMA solicitou a retirada dos serviços em todo o país por 24 horas no dia 17 de agosto.

16 de agosto: A polícia prendeu mais de 19 pessoas sob acusações de vandalismo.

18 de agosto: Tomando nota do incidente, a Suprema Corte colocou o assunto para audiência em 20 de agosto.

19 de agosto: O CBI questionou Sandip Ghosh no caso de estupro e assassinato. A agência central recebeu permissão para realizar um teste de polígrafo nos acusados ​​e conduziu-o em tribunal.

20 de agosto: Uma bancada do Supremo Tribunal chefiada pelo então Presidente do Supremo Tribunal DY Chandrachud constituiu um grupo de trabalho de 10 membros para formular um protocolo nacional para garantir a segurança dos médicos. O tribunal superior também instruiu o governo de Bengala Ocidental e a polícia de Calcutá a apresentarem um relatório de situação.

21 de agosto: O Centro instruiu as forças centrais a assumirem o comando da segurança do hospital RG Kar. Enquanto isso, a Polícia de Calcutá suspendeu três policiais por vandalismo.

24 de agosto: Testes de detecção de mentiras foram realizados no principal acusado, juntamente com outros seis.

25 de agosto: O CBI invadiu a residência de Sandip Ghosh, do ex-deputado Sanjay Vashisth e de outras 13 pessoas.

26 de agosto: Paschim Banga Chhatra Samaj anunciou a saída de Nabanna Abhijan em 27 de agosto e solicitou a renúncia de Mamata Banerjee.

2 de setembro: O CBI prendeu Sandip Ghosh em 2 de setembro em conexão com uma suposta fraude financeira no Hospital RG Kar durante seu mandato.

14 de setembro: O CBI prendeu novamente Sandip Ghosh e um policial de Calcutá, Abhijit Mondal, por atrasos no registro do FIR e falta de provas no caso de estupro e assassinato.

3 de outubro: Médicos da Frente de Jovens Médicos de Bengala Ocidental entraram em greve de fome em Calcutá exigindo justiça para o médico na formação e segurança para os profissionais médicos.

7 de outubro: O CBI abriu um processo contra o acusado Sanjoy Roy no caso.

21 de outubro: Depois de uma reunião há muito aguardada com Mamata Banerjee, os médicos que protestavam encerraram a greve de fome de 17 dias.

4 de novembro: Acusação levantada pela CBI contra Sanjoy Roy no tribunal de Sealdah.

11 de novembro: O julgamento começou no tribunal de Sealdah.

12 de novembro: Um atraso na apresentação da acusação resultou na concessão de fiança aos acusados ​​​​no caso, incluindo Abhijit Mondal e Sandip Ghosh. O julgamento a portas fechadas do caso de estupro e assassinato começou em 12 de novembro.

29 de novembro: O CBI apresentou uma acusação de 125 páginas no caso de irregularidades financeiras de RG Kar e Sandip Ghosh foi citado no caso.

18 de janeiro de 2025: Sealdah Court para dar seu veredicto no caso.

(com contribuição do PTI)