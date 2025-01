Caso de estupro e assassinato em Calcutá: Sanjay Roy acusado de estupro e assassinato de RG Kar será condenado hoje

Sanjay Roy, o acusado no caso de estupro e assassinato em Calcutá, será condenado hoje depois que um tribunal do CBI o considerou culpado no sábado. Ele foi considerado culpado pelo estupro e assassinato de uma médica estagiária de 31 anos no RG Kar Medical College and Hospital em agosto de 2024. O caso gerou protestos e indignação entre milhares de pessoas em todo o país.

O tribunal do CBI acusou o voluntário cívico nos termos da Secção 64 (estupro), Secção 66 (punição por causar a morte) e Secção 103 (assassinato). O valor da multa será anunciado hoje.

AQUI ESTÃO OS PRINCIPAIS PONTOS DO CASO:

Um tribunal do CBI, ao condenar o voluntário cívico, disse: “Examinei todas as provas e testemunhas e também ouvi os argumentos. Depois de superar tudo isso, eu o declarei culpado. Você é culpado. “Você deve ser punido.”

Durante a audiência, Sanjay Roy se declarou inocente e alegou que estava sendo incriminado. “Eu sempre uso uma corrente de rudraksha no pescoço. Se eu tivesse cometido o crime, minha corrente teria quebrado no local. Eu não cometi isso, fui incriminado. Aqueles que me incriminaram, incluindo um oficial da IPS, estão sendo libertados . Porque?” Roy havia dito.

Os pais da vítima, que estavam presentes na audiência, desmaiaram após ouvir a sentença. “Mantive total fé em você. Obrigado por honrar nossa confiança”, disse ele.



A polícia de Calcutá identificou Sanjay Roy por meio de um fone de ouvido Bluetooth encontrado perto do corpo da vítima. Roy foi visto em imagens de CCTV entrando na sala do seminário com o dispositivo pendurado no pescoço.

O incidente gerou protestos em todo o país e indignação entre milhares de pessoas. O assunto tomou um rumo violento depois que uma multidão vandalizou o pronto-socorro do Hospital RG Kar em 15 de agosto, durante um comício “Reclaim the Night” organizado por mulheres e ativistas.

O Tribunal Superior de Calcutá tomou nota do assunto e classificou o caso como “extremamente horrível”. Ele instou os médicos que protestavam a retomar o serviço. A CNDH também tomou conhecimento do assunto.

O incidente levou o então diretor do RG Kar College, Sandip Ghosh, a renunciar, já que o governo do Congresso Trinamool, liderado por Mamata Banerjee, foi alvo de imensas críticas pela forma como lidou com o caso.

O CBI apresentou uma acusação contra o acusado Sanjoy Roy no caso quase dois meses após o incidente de 7 de outubro e o julgamento começou no tribunal de Sealdah, em Bengala Ocidental, em 11 de novembro.