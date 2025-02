Caso de evasão fiscal da Volkswagen – o tribunal levanta a preocupação com a súplica da Volkswagen contra o aviso aduaneiro de US $ 1,4 bilhão

O Tribunal Superior de Bombaim expressou reservas sobre a consideração dos argumentos da Skoda Auto Volkswagen India em comunicado contra um aviso de demanda tributária de US $ 1,4 bilhão emitido pelo Departamento da Alfândega. “Prima facie, não estamos satisfeitos com o argumento dele”, disse o tribunal.

O tribunal perguntou se o pedido deveria entreter no estágio do programa, observando: “Isso é preocupante. Devemos entreter o pedido nesta fase?”

O advogado adicional do Procurador Geral (ASG) n Venkatrama, advogado do Departamento da Alfândega, disse que o departamento deve julgar o assunto e encontrar as respostas da empresa em seu aviso da causa da exibição.

O ASG também disse que a empresa foi emitida somente depois de não fornecer nenhuma resposta ao longo dos anos. A ASG argumentou que as autoridades descobriram que a empresa estava evitando seu dever somente depois que um ataque feito pela Diretoria de Inteligência de Renda (DRI) levou à descoberta de documentos que sugeriam o mesmo.

A ASG também alegou que a Volkswagen deixou vários detalhes cruciais de seu pedido.

O banco também elogiou o oficial da alfândega para verificar os números KEN (códigos de identificação exclusivos para peças automotivas) antes de emitir o aviso de causa da exposição. “Esse oficial fez uma investigação séria antes de emitir o aviso”, observou o banco.

Questionando as práticas de importação da Volkswagen, o Tribunal apontou que, se todos os componentes, exceto alguns, eles fossem importados como peças individuais e foram montados em sua fábrica de Aurengabad, deve se enquadrar na categoria de ERC (completamente demolida), atraindo Mais tarifas altas de cerca de 35%.

A empresa está sob escrutínio, supostamente mostrando as unidades de ERC como componentes individuais, na tentativa de escapar de tarifas de importação mais altas. Por outro lado, a empresa supostamente os declarou como componentes individuais em remessas separadas, pagando apenas 5 a 15% em tarefas.