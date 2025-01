Caso de poluição do tanque de água de Tamil Nadu: 3 homens Dalit citados na folha de acusação

O Departamento de Investigação Criminal da Divisão Criminal de Tamil Nadu (CB-CID) apresentou uma acusação contra três jovens Dalit no caso de contaminação do tanque de água de Vengaivayal 2022.

Em 26 de dezembro de 2022, a polícia de Vellalar registrou um caso nos termos da seção 328 do IPC, por administração de substâncias para causar danos deliberadamente, e das Seções 3 (1) (b), 3 (1) (x), 3 (2) (VA ( VA) (VA ) de Prevenção de Atrocidades contra Castas e Tribos Programadas (SC/ST), por atos específicos de discriminação ou dano contra membros de SC/ST por descarga de substâncias desagradáveis como excrementos, esgotos ou cadáveres nas suas instalações ou perto delas, poluição, poluição Suas fontes de água, incluindo outras cargas relevantes.

A FIR foi registada com base numa denúncia de que crianças que consumiram água de um tanque na aldeia de Vengaivayal sofriam de vómitos, febre e tiveram de ser hospitalizadas.

O queixoso, K Kanagaraj, alegou que alguns homens encontraram fezes humanas flutuando na água do tanque.

Assim que a notícia foi divulgada, houve protestos públicos com partidos da oposição levantando questões sobre a segurança dos Dalits em Tamil Nadu. Os partidos da oposição questionaram o atraso na investigação, que envolveu também a recolha e análise de amostras de ADN.

O caso foi transferido para o CB-CID em 1º de janeiro de 2023, e foi realizada investigação com 397 testemunhas, enquanto 196 números de celular foram investigados e mais de um lakh ligações realizadas entre 87 torres analisadas.

Com base na investigação, a polícia de Tamil Nadu afirmou que as crianças não foram afetadas depois de beberem água contaminada com fezes humanas.

Um comunicado divulgado pela Polícia de Tamil Nadu afirmou que dois meses antes de relatar o problema, o presidente da União Muthukadu Panchayat, marido de Padma, Mhaiya, insultou Jeevanandham, pai do policial Muraliraja, por levantar questões sobre a manutenção de tanques de água.

“A investigação também revelou que o incidente foi planejado e executado por Muraliraja como um ato de vingança. Foram apreendidos os smartphones de Muraliraja, Sudharshan, Muthaiya e R Muthukrishnan, dos quais foram recuperadas imagens excluídas e gravações de áudio, o que comprovou o incidente. afirmou o comunicado da polícia. .

De acordo com as provas, foi registado um processo contra Muraliraja, Sudharshan e Muthukrishnan e uma acusação foi apresentada no Tribunal Especial de Pudukottai.

Aliás, um vídeo de dois homens sobre a caixa d’água com fezes humanas em um saco plástico e a conversa surgiu. Além disso, dois clipes de áudio em que Sudharshan supostamente falava sobre o incidente com sua mãe e tia também vieram à tona e vieram à tona.

Mais investigações sobre o assunto estão em andamento, disse a polícia.