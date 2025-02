Caso de prisão digital: a polícia de Délhi prende 5 pessoas por fornecer contas bancárias de mulas a golpistas chineses

Em um avanço contra o desemprego digital, o Cyber ​​Cell, da Polícia de Délhi, o Distrito Sudoeste, desmontou uma rede de fraude que leva à prisão de cinco pessoas de Jhansi de Uttar Pradesh. Verificou -se que esses indivíduos organizam contas bancárias mule para uma empresa chinesa através do Telegram, facilitando a lavagem de dinheiro enganada por meio de criptomoeda.

O que é uma conta bancária mule?

Uma conta bancária mule é uma conta bancária legítima usada por golpistas para transferir dinheiro ilegalmente sem envolvidos diretamente. Os cibercriminosos criam essas contas usando identidades falsas ou recrutam indivíduos (geralmente desconhecidos da extensão total do crime) para abrir contas em seu nome. O dinheiro roubado é incrustado através de várias contas desse tipo, o que dificulta a rastreamento das autoridades.

Nesse caso, o réu forneceu contas de mula aos golpistas chineses, que os usaram para mover o dinheiro fraudado. Os criminosos retiraram o dinheiro, depositaram -o novamente em outra conta de mula, transformaram -o em criptomoedas (USDT) e o transferiram para seus manipuladores chineses.

Como um oficial do exército aposentado de 81 anos foi enganado

Em 8 de dezembro de 2024, aposentou a equipe do Exército aposentada de 81 anos, Shri Gopal, apresentou uma queixa que indicava que ele havia recebido uma ligação a um pedido não remunerado emitido por um tribunal de Mumbai por lavagem de dinheiro. Os golpistas o manipularam para acreditar que ele estava sob investigação e o colocou sob a vigilância por vídeo do WhatsApp, conduzindo falsamente uma investigação oficial.

Sob pressão, a vítima foi condenada a visitar sua agência do Banco do Axis e transferir Rs15 lakh para uma conta bancária do DBS vinculada às construções de pulso de prestígio da Pvt Ltd em Nagpur. Os golpistas prometeram um reembolso com juros no dia seguinte, o que o levou a quebrar um depósito fixo (FD) e transferir o valor.

Depois de perceber a fraude, relatou o caso, que levou a polícia de Delhi a lançar uma investigação.

Sonda policial: rastrear o caminho do dinheiro e os criminosos

Dada a complexidade do golpe, os pesquisadores adotaram uma abordagem de dois pontos, acompanham transações financeiras e analisam pegadas digitais.

Análise do caminho do dinheiro: O valor da fraude remonta a uma conta bancária do DBS registrada sob Virendra Ravindraji Kamble em Wardha, Maharashtra. Kamble revelou que havia aberto a conta a pedido de um indivíduo com sede em Jhansi e que ele não estava ciente de seu uso indevido.

Vigilância técnica: A análise digital identificou a atividade suspeita na área de Delhi Paharganj. Uma equipe policial liderada pelo inspetor Vikas Kumar Buldak fez ataques, o que levou à prisão de quatro réus: Imran Qureshi (23), Asad Qureshi (24), Dev Sagar (20) e Javed (20).

Vários telefones celulares e documentos bancários foram recuperados de sua posse.

Rede de Conta Mestre e Mulle: O interrogatório dos indivíduos presos revelou que eles estavam trabalhando com Abhishek Yadav (23), que mais tarde foi rastreado para Indore, Madhya Pradesh, e preso. Yadav havia estabelecido conexões com uma empresa chinesa através do Telegram. Ele forneceu centenas de contas bancárias de mulas, levantando documentos de trabalhadores locais e oferecendo comissões.

Ele garantiu que o dinheiro fosse transferido através de várias contas antes de se tornar USDT através da Binance e enviado ao exterior.

Como os cibercriminosos usam contas de mula em fraude financeira

Recrutamento: os golpistas contratam pessoas para abrir contas bancárias, geralmente usando meios enganosos.

Camadas: O dinheiro roubado é transferido entre várias contas mule para obscurecer a origem.

Retirada de dinheiro: Uma parte do dinheiro é retirada e entregue aos golpistas de caixa.

Conversão de criptomoeda: Os fundos restantes se tornam moedas digitais (como USDT) para transferências internacionais sem problemas.

Transferência para entidades estrangeiras: A etapa final implica transferir fundos para os gerentes para o exterior, o que dificulta a recuperação.

A polícia da investigação recuperou 11 telefones celulares usados ​​para coordenar fraudes e 6 cartões de atm para retirar dinheiro lavado. Vários verificações de contas bancárias para transações financeiras e um laptop que contém evidências cruciais que vinculam os réus aos golpistas chineses.

Perfis acusados

Abhishek Yadav (23, Jhansi) – Graduado ITI; O fornecedor de contas de mula -chave.

Imran Qureshi (23, Jhansi) – BA graduado; envolvido na abertura e gerenciamento de contas mule.

Asad Qureshi (24, Jhansi) – Iti Gragate; Contas organizadas e cartões SIM.

Dev Sagar (20, Jhansi) – Décimo Passagem; Auxiliado na criação de contas.

Javed (20, Jhansi) – oitavo passe; Ele ajudou a recrutar contas de contas.

Os réus foram reservados em várias seções de Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), e mais investigações estão sendo realizadas para rastrear os destinatários finais de dinheiro decepcionados na China. As autoridades também estão trabalhando para impedir o recrutamento futuro de contas mule.