Caso de Ranveer Allahbadia: Você sabe que o ex -CJI Chandrachud está representando YouTuber? Quem é Abhinav Chandrachud?

Youtuber e o Podcaster Ranveer Allahabadia se aproximaram da Suprema Corte na sexta -feira, procurando vários clubes assinados contra ele em toda a Índia por seus recentes comentários inapropriados durante sua aparição no convidado em um programa ‘Índia obteve latente’.

Um banco composto pelo presidente da Suprema Corte Sanjiv Khanna e do juiz Sanjay Kumar informaram Abhinav Chandrachud, que representou o influenciador, que o Tribunal “não permite a menção oral de casos de uma lista de urgência”.

Leia também: Por que Samay Raina rejeitou a Ott oferece a ‘Índia ficou latente’, apesar das grandes somas? ‘Eles terão muito controle …’

“Designei o banco e emergirei (antes de um banco) em dois ou três dias”, disse o CJI quando Chandrachud disse que a polícia de Assam convocou Allahbadia por ingressar na investigação durante o dia, conforme relatado pelo que foi relatado por Pti.

O Presidente da Suprema Corte respondeu: “Designei o banco e comparecerei (antes de um banco) em dois ou três dias”, quando Abhinav Chandrachud informou ao Tribunal que a polícia de Assam havia convocado o podcaster Allahbadia para ingressar na investigação.

Quem é Abhinav Chandrachud? Abhinav Chandrachud é filho do ex -presidente da Suprema Corte da Índia Dy Chandrachud.

Abhinav Chandrachud é um advogado que pratica no Tribunal Superior de Bombaim com um impressionante treinamento acadêmico. Ele completou seu médico sobre a Ciência do Direito (JSD) e o Mestrado em Ciência da Direito (JSM) no corpo docente de Stanford Law, onde era um estudioso da família Franklin, de acordo com seu perfil do LinkedIn.

Leia também: Controvérsia de Ranveer Allahbadia: Quão rigorosos são as leis de “obscenidade” da Índia? Qual é o castigo?

Além disso, ele perseguiu um LLM na faculdade de direito de Harvard como acadêmico de Dana e se formou na faculdade de direito do governo, Mumbai, em 2008.

Abhinav também trabalhou como advogado associado em empresas de prestígio como Gibson, Dunn & Crutcher. Ele é um autor reconhecido, tendo escrito o República da Retórica: Liberdade de Expressão e Constituição da Índia (2017) e Whispers supremos: conversas com juízes da Suprema Corte da Índia 1980-1989 (2018).

Qual é o mais recente em Allahbadia Row? Os comentários de Allahbadia sobre pais e sexo durante sua aparição no show do comediante Samay Raina no YouTube, a Índia recebeu controvérsia, o que leva a vários assinados contra ele e outros em várias regiões de todo o país.

Uma equipe da polícia de Assam chegou a Pune para emitir uma convocação a Samay Raina em relação a um caso apresentado no Estado do Nordeste em relação ao seu show do YouTube agora eliminado no YouTube. Raina, proprietário de uma casa em Balewadi, Pune, está entre os nomeados no caso, que foi registrado em Guwahati na segunda -feira por um morador local que acusou o show de promover a obscenidade.

Leia também: Ranveer Allahbadia Controvérsia: “Gestos ou comentários obscenos teriam …” – Foi o livro de Samay Raina regras também uma piada?

Juntamente com Raina, o podcaster Allahbadia, Ashish Chanchlani, Jaspreet Singh e o apoio Makhija também foram nomeados no caso. Além disso, a polícia de Mumbai pediu a Allahbadia que aparecesse na delegacia de Khar e também enfrente uma queixa policial em Indore, Madhya Pradesh.

Designei o banco e aparecerei (antes de um banco) em dois ou três dias.

O Departamento de Ciber Maharashtra registrou um caso em seções relevantes da Lei de TI e solicitou a eliminação dos 18 episódios do programa de comédia.

(Com entradas das agências)

Fonte