Um tribunal de Bengaluru concedeu fiança no sábado à esposa e aos sogros do técnico Atul Subhash, que foram presos sob a acusação de cumplicidade no suicídio.

Atul Subhash cometeu suicídio em 9 de dezembro após alegar assédio por parte de sua esposa Nikita Singhania e sua família, incluindo Nisha Singhania (sogra de Atul) e Anurag Singhania (seu cunhado).

Nikita Singhania, Nisha Singhania e Anurag Singhania abordaram o Tribunal Civil da cidade de Bengaluru pedindo fiança para o caso.