Caso de suicídio tecnológico em Bengaluru: nenhum alívio para a esposa de Atul Subhash, Karnataka HC mantém FIR contra Nikita Singhania

Caso de suicídio de treinador de Bengaluru: O Tribunal Superior de Karnataka recusou-se na segunda-feira a anular o primeiro relatório de informação (FIR) apresentado contra Nikita Singhania, a ex-esposa do técnico Atul Subhash, que morreu tragicamente por suicídio em dezembro de 2024. A decisão do Karnataka HC ocorre em meio a alegações que Nikita Singhania, a sua mãe e o seu irmão foram cúmplices do suicídio de Atul Subhash, na sequência de alegações de assédio e extorsão.