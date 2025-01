Caso de Swati Maliwal: O tribunal descarta o desafio de revisão de Arvind Kejriwal Bibhav Kumar contra a ordem de conhecimento

Caso Swati Maliwal: O Tribunal de Tis Hazari, em Délhi, rejeitou várias revisões apresentadas por Bibhav Kumar, um assistente próximo do primeiro -ministro Arvind Kejriwal, em relação ao caso de agressão que envolve o ex -presidente da Comissão de Délhi para mulheres e Aap Rajya Sabha MP Swati Maliwal.

Qual é o caso Swati Maliwal vs Bibhav Kumar?

Os problemas legais do assistente de Bibhav Kumar de Arvind Kejriwal são derivados de um suposto incidente em 13 de maio do ano passado na residência do ministro principal de Delhi, onde é acusado de agredir fisicamente e verbalmente Swati Maliwal.