Caso Fórmula E: o chefe do BRS, KT Rama Rao, emitiu segunda intimação pelo órgão anticorrupção no caso da Fórmula E – Telangana News

O Escritório Anticorrupção Telangana (ACB) entregou na segunda-feira sua segunda intimação ao chefe trabalhista de Bharat Rashtra Samithi (BRS), KT Rama Rao (KTR), em um caso relacionado a supostas irregularidades na condução de uma corrida de Fórmula E em Hyderabad em 2023.

A ACB pediu ao KTR que comparecesse perante o órgão em seu escritório em Hyderabad em 9 de janeiro. A intimação foi feita depois que KTR faltou ao interrogatório do órgão anticorrupção, depois que lhe foi negada permissão para que seu advogado estivesse presente durante a investigação.

Enquanto isso, o diretor trabalhista da KTR também foi convocado pela Diretoria de Execução (ED) para interrogatório em 7 de janeiro em um caso de lavagem de dinheiro relacionado a supostas irregularidades de pagamento durante uma corrida de Fórmula E realizada em Hyderabad em fevereiro de 2023.

No entanto, segundo fontes, Rao solicitou mais tempo à agência federal, disseram fontes do partido na segunda-feira.

A agência federal apresentou um relatório de informações de caso de execução (ECIR) ou FIR em dezembro de 2024 no caso sob várias seções da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), tomando conhecimento de uma denúncia do Departamento Anticorrupção da Polícia de Telangana (ACB ).

Rama Rao, filho do ex-ministro-chefe de Telangana, K Chandrasekhar Rao, foi convidado a depor para registrar sua declaração em 7 de janeiro.

A investigação contra Rao, de 48 anos, popular como KTR, diz respeito a supostos pagamentos de cerca de 55 milhões de rupias, alguns deles em moeda estrangeira sem aprovação, para realizar uma corrida de Fórmula E em Hyderabad durante o regime BRS anterior, em fevereiro de 2023.

A Diretoria de Execução também está investigando possíveis violações cambiais no caso, de acordo com as disposições da Lei de Gestão Cambial (FEMA), segundo fontes.

Rao negou qualquer irregularidade e disse: “Onde está a corrupção nisso? Pagamos Rs 55 milhões. Eles (Fórmula-E) reconheceram o pagamento.”