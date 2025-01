Caso RG Kar: a Suprema Corte precave a família da investigação questionadora da vítima

A Suprema Corte alertou na quarta -feira o advogado que compareceu à família de um médico prático, que foi estuprado e morto em Calcutá no ano passado, para ser “cuidadoso” enquanto discutia uma solicitação apresentada por eles, questionando a investigação no caso.

O corpo do jogador de 31 anos foi encontrado em um estado semi-nu no seminário Hall da Faculdade e Hospital RG Kar em 9 de agosto do ano passado. O Tribunal de Primeira Instância, em 20 de janeiro, condenou Sanjoy Roy, a pessoa condenada solitária, prisão perpétua até a morte no caso.

“É simplesmente um pouco cuidadoso. Há um julgamento de condenação”, disse um banco liderado pelo presidente da Suprema Corte da Índia, Sanjiv Khanna, que leva ao advogado apontar que seu pedido foi apresentado perante o tribunal de primeira instância aprovará sua ordem de frase.

“O pedido foi apresentado antes da sentença de condenação. Não vamos ler essas partes”, argumentou o zagueiro de alto nível Karuna Nandy, que apareceu para a família da vítima.

O Tribunal Superior indicou que estava ciente do fato de que o pedido foi apresentado antes da ordem da sentença. Ele enfatizou sua sugestão anterior de que um novo pedido pode ser enviado com o mesmo apelo, considerando o efeito que sua declaração pode ter.

“Suas declarações e aversões no aplicativo falam volume e são discutíveis. Filme uma aplicação simples novamente com suas orações e nós entrelaçaremos”, disse Cji Khanna.

“Agora é para você pressioná -lo ou não. Os assuntos feitos em sua aplicação estão lá. Tudo no tribunal pode ter suas consequências”, acrescentou.

No entanto, o advogado da família da vítima apontou sua preocupação de que o tempo passou sob a ponte.

O Tribunal aconselhou você a enviar uma nova inscrição e escrevê -la de uma maneira que não seja mal usada. “Você deveria ter pensado sobre isso, se aposentar e se arquivar contra ele”, disse ele.

O advogado geral Tushar Mehta, apoiando o que veio do banco, comentou que o pedido atual ajudaria involuntariamente o acusado e afetará a vítima. Ele instou o advogado a entender o que o Tribunal estava sugerindo.

O tribunal também pediu ao advogado que recebesse instruções e pensasse se o Tribunal Superior deveria continuar ouvindo a questão principal ou fechá -la, considerando que o Tribunal Superior também está ouvindo o caso.

Posteriormente, ele registrou que o advogado enviou uma solicitação antes da ordem da sentença e gostaria de retirar e enviar uma nova solicitação com uma frase semelhante. O pedido foi demitido como retirada.

A Suprema Corte também esclareceu que os médicos protestantes, que ingressaram em seus deveres após a ordem em 22 de agosto de 2024, seriam regularizados e não serão tratados como ausentes. Ele ressaltou que a intenção por trás de sua ordem era que esse período seria regularizado.

Isso foi depois que a atenção do Tribunal foi chamada à ordem, dizendo que medidas coercitivas contra médicos protestantes não seriam tomados caso o protesto fosse realizado antes da ordem.

Foi dito ao Tribunal Superior que AIIMS em Kalyani (Bengala Ocidental) e Gorakhpur (Uttarakhand) e PGI Chandigarh, havia regularizado sua ausência após a ordem. No entanto, alguns outros institutos discutiram o período como uma licença.