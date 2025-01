Casos criminais de Donald Trump: Juiz bloqueia temporariamente a divulgação do relatório investigativo do procurador especial Jack Smith

Um juiz federal na Flórida impediu o Departamento de Justiça de divulgar um relatório sobre duas investigações criminais de Donald Trump, criando uma potencial briga legal entre o presidente eleito e os promotores que o investigaram.

A juíza distrital dos EUA, Aileen Cannon, disse que impediria temporariamente a divulgação pública das conclusões das investigações do procurador especial Jack Smith sobre Trump. Não está claro se Cannon tem autoridade para bloquear a divulgação do relatório, que é esperada antes da posse de Trump, em 20 de janeiro.

Smith acusou Trump de conspirar ilegalmente para anular as eleições de 2020 e de lidar mal com informações confidenciais de segurança nacional depois que ele deixou o cargo, mas desistiu dos casos após a eleição de Trump em novembro. O presidente eleito procura impedir a publicação do relatório final.

Trump disse a repórteres em uma entrevista coletiva na Flórida na terça-feira que espera que o pedido de Smith seja “um relatório falso”, alegando que o caso foi politicamente motivado e foi rejeitado por Cannon.

Cannon emitiu uma ordem na terça-feira que bloquearia a divulgação do relatório enquanto se aguarda uma decisão sobre como lidar com o assunto pelo 11º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA.

O tribunal de apelações ordenou que Smith respondesse na manhã de quarta-feira. O escritório de Smith não quis comentar os acontecimentos.

Num caso, Smith obteve acusações contra Trump e dois dos seus associados, Walt Nauta e Carlos De Oliveira, por ações relacionadas com alegado mau uso de documentos confidenciais e obstrução da justiça. No outro caso, Smith acusou Trump dos seus esforços para tentar anular os resultados das eleições de 2020, nas quais perdeu para o presidente Joe Biden.

Cannon emitiu uma decisão controversa rejeitando o caso de documentos confidenciais de Smith contra Trump e seus co-réus no ano passado, alegando que a nomeação de Smith era inconstitucional.

Não está claro se Cannon tem autoridade para impedir o Departamento de Justiça de divulgar qualquer uma das secções do relatório, especialmente a secção que trata do caso de interferência eleitoral, uma vez que nunca esteve antes e já não está activo.

Mas os advogados de Trump argumentaram no seu processo legal que o relatório de interferência eleitoral deveria ser impedido de ser divulgado porque as provas e os depoimentos de testemunhas nele contidos se sobrepõem ao processamento dos documentos do caso.

A ex-promotora federal Barbara McQuade disse na MSNBC durante uma entrevista na terça-feira que “o juiz Cannon não tem jurisdição” sobre os casos de Smith, mas “o nome do jogo é atraso”.

Embora a ordem de Cannon possa não ser executável, ela poderia fazer com que o departamento atrasasse a divulgação do relatório de Smith enquanto os promotores federais trabalham em sua resposta.

Nauta e De Oliveira entraram com moções de emergência junto a Cannon e ao 11º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA buscando ordens para impedir Smith, Garland ou qualquer pessoa do Departamento de Justiça de divulgar o relatório final de Smith, dizendo que entendiam que o relatório poderia ser tornado público o mais rápido possível . como sexta-feira.

Trump apresentou um pedido legal na terça-feira pedindo permissão a Cannon para aderir à moção de emergência.

Cannon disse que a ordem que bloqueia a divulgação do relatório de Smith é necessária “para evitar danos irreparáveis” a Trump e dois associados até que o tribunal de apelações decida o que fazer.

O assunto é juridicamente obscuro e complicado por vários motivos. Por exemplo, Smith desistiu de ambos os casos contra Trump depois de este ter sido eleito presidente, citando a política do Departamento de Justiça que proíbe processar um presidente em exercício.

Cannon também rejeitou anteriormente o caso contra Trump, Nauta e De Oliveira, alegando que Smith foi nomeado ilegalmente. O Departamento de Justiça apelou da decisão de Cannon para o 11º Circuito, dizendo que ainda quer processar Nauta e De Oliveira.