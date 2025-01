Casos de HMPV na Índia: menino de 10 meses com teste positivo em Assam e foi internado com sintomas de resfriado

Casos de HMPV na Índia: Dias após a detecção de casos de infecção por HMPV em Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, etc., outro caso do vírus foi detectado em Assam. Um menino de 10 meses testou positivo para HMPV depois de ser internado no hospital com sintomas de tosse e resfriado, informou o PTI, citando autoridades no sábado.