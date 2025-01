Casos de HMPV na Índia: ‘Não há necessidade de pânico’, diz o ministro de Maharashtra após dois casos suspeitos em Nagpur

Em meio à descoberta de dois casos suspeitos do vírus HMPV em Nagpur, o Ministro da Educação Médica de Maharashtra, Hasan Mushrif, disse à mídia que não há necessidade de pânico, mas que crianças e idosos com doenças comórbidas devem permanecer alertas.

Mushrif disse, como PTI citou: “O efeito do vírus HMPV está sendo observado em muitos países ao redor do mundo. Não há necessidade de pânico. Dos 5 pacientes, um paciente recebeu alta. Os demais pacientes estão se recuperando. Crianças e idosos com comorbidade condições precisam permanecer alertas.”