Catar Emir na Índia, o primeiro -ministro Modi o recebe no aeroporto de Delhi em um gesto estranho

O primeiro-ministro Narendra Modi, em um raro gesto de hospitalidade, foi ao aeroporto para receber o Emir do Sheikh Tamim Bin Hamad al-Thani, no Catar, na segunda-feira.

Ambos os líderes compartilharam abraços e foram vistos rindo enquanto trocavam piadas no aeroporto.

O Emir do Catar está programado para se reunir com o presidente Droupadi Murmu e manter conversas com o primeiro -ministro Modi na terça -feira.

Sua visita segue um convite de Modi e marca sua segunda visita de estado à Índia. Ele visitou anteriormente em março de 2015, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores.

A Índia e o Catar compartilham títulos de dados longos com base em amizade, confiança e respeito mútuo. Nos últimos anos, os relacionamentos cresceram em áreas como comércio, investimento, energia, tecnologia, cultura e trocas de pessoas para as pessoas.