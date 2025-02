Catar, o Reino Unido, discute a situação em Gaza enquanto o fogo alto se fortalece

Um palestino caminha pelos escombros de casas e edifícios destruídos durante a ofensiva israelense, no meio de um alto incêndio entre Israel e Hamas, no campo de refugiados de Jabalia na faixa do norte de Gaza em 29 de janeiro de 2025.

Catar e o Reino Unido Ele manteve discussões na segunda -feira em relação aos desenvolvimentos no Gaza PullOnde a Acordo de incêndio alto Está em vigor desde 19 de janeiro.

Porta -voz do Ministério das Relações Exteriores Majed al-Ansari conhecido em Doha com Mark Bryson-RichardsonRepresentante do Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido para Assuntos Humanitários nos territórios palestinos ocupados e discutiu as relações bilaterais entre os dois partidos, disse o Ministério das Relações Exteriores do Catar em comunicado.

Ansari, que também é consultor do primeiro-ministro, trocou opiniões com Bryson-Richardson em relação aos mais recentes desenvolvimentos regionais, especialmente a situação em Gaza, além de questões de preocupação mútua.

O Acordo de Incêndio de Alto de Gaza impediu a guerra genocida de Israel que matou mais de 47.500 pessoas e deixou o Enclave das ruínas.

O Tribunal Penal Internacional emitiu ordens de prisão em novembro do ano passado para o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex -ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza. Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça por sua guerra no enclave.