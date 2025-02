"Catástrofe de ministro, ele sofreu 40 anos". Travaglio toca o solo: os insultos voam contra o Nordio Fly

“Se não falássemos sobre uma tortura liberada, parece uma mordaça em quadrinhos”. Marco Travaglio É assim que observa o quanto foi realizado na Câmara e no Senado durante as informações do Nordio e plantado no caso Almasri. Convidados Lilli Gruber No episódio de quarta -feira, 5 de fevereiro de Oito e meioO diretor de Diário Lê o que foi relatado na aula: “Só as preocupações estão faltandoEntão estes são melhores que John Belushi “.

MA Brunella Bolloli Não está lá. Para a assinatura de Libero“A impressão é que a oposição nem sequer ouviu. Eles foram lá com um discurso pré -embalado e escrito. O governo decidiu não definir o segredo do estado e explicar o que aconteceu”. E novamente: “Ninguém nega que seja uma tortura, mas porque nada foi feito nos últimos meses? É claro que a oposição faz seu dever, mas a idéia é que eles querem atravessar os melões que não estavam lá”.





Aqui ela volta para levar o piso Travaglio que não faz nada além de atacar Nordio: “Ele causou muito dano, estamos nas mãos de uma catástrofe de ministro que, depois de 40 anos de tendo um vestido, agora leva ele a vingança sobre seus próprios ex -colegas “. Finalmente a conclusão sobre Giorgia Meloni: “Se ele falou, ele deveria dizer a verdade”.