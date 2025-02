O NORTEN OSSETIA é uma pequena terra natal de milhares de mestres excepcionais de pincel e criatividade decorativa e aplicada. Lugares próximos ao coração, montanhas majestosas e pessoas famosas sempre inspiraram talentos locais a criar trabalho, refletindo a beleza e a identidade de sua terra natal. Neste artigo, falaremos sobre três artistas, cujo trabalho tem uma resposta dos correspondentes do MK-Caucaso.

Um residente de Vladikavkaz Madina Korev criou as bonecas de Costa Khetaguurov, Vaso Abaev e outras personalidades excepcionais de osetie. Seu caminho criativo começou há três anos, quando ela visitou a exposição de bonecos e foi inspirada pelo trabalho. Eu decidi tentar.

Agora, na coleção Medina, existem 15 bonecas, incluindo as miniaturas de personagens famosos de Ostien, bem como Marina Tsvetaeva e Nikolai Gogol. A garota os faz de argila polimérica, lã, tecido e cores.

O mestre das esculturas de Alan Zaseev da vila de Combileevsky cria não apenas obras -primas únicas, mas também ensina essa profissão de todos. Na criatividade, apenas chifres – Jacob, Buffalo, Tours e Bulls. E sem verniz e cores.

O autor gosta de esculpir desde a infância. A princípio, era apenas um hobby, que com o tempo se tornou a causa da vida. A fabricação de produtos exclusivos tornou -se para o mestre a salvação do desânimo – o cortador é acorrentado em uma cadeira de rodas após a doença.

Em cada um de seu trabalho, talento e fantasia, a técnica de jóias e o desejo de colocar sua criação à perfeição estão entrelaçados. A fabricação de um produto, em regra, leva vários dias ou semanas.

O artista Ruslan Dzivaev começou recentemente a criar mapas atmosféricos com paisagens pitorescas de desfiladeiros da montanha e ruas atmosféricas de seu nativo Vladikavkaz. É uma nova volta em seu trabalho, para a qual sua filha o empurrou. Fátima trabalha no campo do turismo e dá o trabalho de seu pai aos convidados da República – como uma memória que se lembrará de uma viagem a North Ossetia.