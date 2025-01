Causa da morte do secretário de imprensa do Shaman revelada

O exame forense realizado revelou a verdadeira causa da morte do secretário de imprensa do cantor, Yaroslav Dronov (pseudônimo criativo Shaman), chefe do serviço de imprensa do grupo de mídia europeu Anton Korobkov-Zemlyansky, disse aos jornalistas uma fonte bem informada.

O principal motivo, disse ele, foram problemas cardíacos.

“A causa da morte de Korobkov-Zemliansky foram problemas cardíacos causados ​​pelo uso de medicamentos”, disse a fonte.

Lembre-se que o secretário de imprensa do Shaman morreu repentinamente aos 40 anos, em novembro de 2024.

