Cavalos: guerra, contas e migrantes, o que Trump fará nos seus primeiros 100 dias

Os cinquenta e nove problemas que Donald Trump prometeu resolver nas suas primeiras vinte e quatro horas como “ditador” (sic) contêm todo o manifesto eleitoral do magnata. O site de notícias Axios examinou 122 discursos, coletivas de imprensa e entrevistas que Donald deu de janeiro de 2023 a dezembro de 2024 e compilou a lista de compromissos assumidos antes do primeiro dia: entre outras coisas, o republicano repetiu 33 vezes que encerraria as hostilidades entre a Rússia e a Rússia terminará. Ucrânia, 32 vezes que fechará as fronteiras, seis vezes que perdoará os desordeiros que atacaram o Capitólio, uma vez que revogará os impostos (a imprecisão não é do escritor, mas do orador) que tributam os pescadores. Quer consiga fazer tudo numa rotação da Terra, em 100 dias ou durante todo o segundo mandato, há cinco questões que Trump mais tem defendido.

DEFESA DE FRONTEIRA

A primeira é a imigração ilegal: ele prometeu fechar a fronteira sul com o México, restabelecer as proibições de viagens aos países de maioria muçulmana (a proibição muçulmana do primeiro mandato) e impedir que refugiados “de áreas infestadas de terrorismo” entrem nos Estados Unidos. . O magnata teria então de assinar uma série de ordens executivas “para fechar a fronteira e iniciar a maior operação de expulsão da história americana”, disse Stephen Miller, escolhido como vice-chefe de gabinete da Casa Branca. No topo da lista estão os imigrantes indocumentados acusados ​​de pequenos crimes e as cidades-santuário – cidades que limitam ou negam a cooperação com o governo na fiscalização da imigração – que serão privadas do financiamento federal. Trump também prometeu acabar com a cidadania por nascimento, o que significaria que os filhos de imigrantes indocumentados não ganhariam automaticamente a cidadania dos EUA.

A segunda é a guerra contra o wokismo: chega de programas Dei (um acrónimo que significa Diversidade, Equidade, Inclusão, as práticas empresariais que os liberais adoram para mimar as minorias) e chega de “loucura transgénero”, disse o novo presidente. . “Assinarei ordens executivas para acabar com a mutilação sexual de crianças, para tirar as pessoas trans do serviço militar e das nossas escolas primárias, médias e secundárias.” Ele também proibirá pessoas trans de competir em esportes femininos e prometeu assinar uma ordem executiva para cortar o financiamento federal para escolas que ensinam “teoria racial crítica” (CRT, para abreviar): afirma que as instituições americanas, do sistema jurídico ao sistema de saúde sistema, o lado educacional, são determinados pelo racismo embutido em leis, regulamentos, regras e procedimentos que levam a resultados racialmente diferenciados, ed.) e outros conteúdos raciais, sexuais ou políticos que são inadequados para nossos lindos filhos.

O terceiro tema é a economia: desregulamentação, perfuração, tarifas. Todas as regulamentações federais que causaram o aumento do custo de bens e serviços serão eliminadas. A promessa é eliminar dez regras para cada nova regra introduzida durante a administração Biden.

Luz verde para a produção de combustíveis fósseis, através de perfuração, incluindo offshore, fracking, “para que possamos reduzir imediatamente o custo de vida”: o objectivo, disse Trump, é reduzir os preços da energia em 50% no prazo de um ano. Além disso, acabar com os subsídios aos veículos eléctricos, filhos da “nova fraude verde”. Os direitos, que são “a palavra mais bonita do dicionário”, deveriam ascender a 25 por cento sobre os produtos provenientes do Canadá e do México, e de 10 por cento sobre outras importações, ou seja, da China e da Europa.

Quarto, a resolução do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Uma das promessas mais surpreendentes foi que eu poderia acabar com a guerra 24 horas depois de tomar posse ou, melhor ainda, “resolverei a questão antes mesmo de me tornar presidente”, disse Trump durante o debate com Kamala Harris. Há um mês, ele não se apressou e admitiu que a questão poderia ser mais complicada do que ele esperava. “Espero resolver isso dentro de seis meses, muito antes de seis meses”, diz a última atualização.

CAPITÓLIO

A quinta, mas a primeira na lista de tarefas, é perdoar os manifestantes condenados pelo seu papel na tomada do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Mais de 1.500 pessoas, algumas acusadas de crimes, foram acusadas de crimes. ofensas. “Abordarei o dia 6 de janeiro no início”, declarou o magnata, “talvez nos primeiros nove minutos”. Às cinquenta e nove promessas, foi recentemente adicionada a promessa de salvar o TikTok da lei que proíbe a sua utilização nos EUA. Nunca antes um escritório esteve tão cheio.

