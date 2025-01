Cazzie David, nós te amamos para sempre

Cazzie David tem um plugue quente: “Quero que Tiktok termine há anos. Eu o odiava desde o nascimento”. O escritor, o ator e o diretor de 30 anos não acredita que os homens sejam capazes de comemorar seu aniversário e são firmemente contra dirigir com duas rodas. David, como aprendemos ao longo dos anos, está cheio dessas opiniões refrescantes honestas e hilárias. Ela é sua melhor amiga milenar que, seja, seja libertada ao encontrar conselhos ou disseminar suas neuroses na internet, sempre lhe dá diretamente. É essa autenticidade que se tornou o cartão de chamada multi-hifenato.

Desde o seu início de sua série da web de 2017 Noventa anosO nativo de Los Angeles serviu conteúdo inteligente e honesto que realmente fala sobre nossa geração. Conhecida por seu humor autodepreciativo e representação autêntica do que é ser uma jovem hoje (recomendamos fortemente seu hilário livro de testes Ninguém perguntou), David corta o barulho com uma narração verdadeiramente original, e seu mais recente projeto – The Subversive Rom -com Eu te amo para sempre –é uma prova adicional de seu gênio.

Aviso de não responsabilidade: um David Rom-com-com não é o seu típico rom-com. Mas é a beleza deste.

Ele pode começar como uma menina tem uma reunião com um garoto bonito e incrivelmente charmoso durante uma festa e cai rapidamente para um garoto – mas assim como o garoto e a menina estão a caminho para sempre, a história se transforma rapidamente em horrivelmente e, Para alguns, demais apesar do território.

Eu te amo para sempre Segue o estudante de direito Mackenzie (Sofia Black-D’elia), que tem problemas para encontrar perspectivas românticas viáveis. Ela conhece o jornalista de rádio Finn (Ray Nicholson) e ele rapidamente o varre com uma abundância de amor e gestos gentis. Enquanto as coisas estão começando a se tornar graves, a vulnerabilidade de Finn, antes de tudo, uma qualidade cativante, acaba sendo uma ferramenta mais sinistra para a iluminação e manipulação de gás, jogando seu relacionamento no caos.

“O objetivo era fazer algo que você pudesse dar a alguém que entra em um relacionamento como este e dizer:” Você precisa olhar para isso “, diz David sobre co-escrever e co-diretor Eu te amo para sempre Com a parceira criativa de longa data Elisa Kalani. (Nota: David também é exibido no filme.) Com este projeto, David e Kalani decidiram criar algo fundado em uma representação realista de um relacionamento emocionalmente abusivo, um assunto que é pessoal de David. “Era o tipo de coisa em que tudo o que eu tinha olhado quando havia experimentado algo semelhante era a violência doméstica ou terminava com uma acusação ou assassinato de carro, e não era simplesmente relacionável.

(Crédito da imagem: www)

Se uma comédia romântica sobre violência emocional em um relacionamento parece um oxímoro, é de certa forma o ponto. O que David e Kalani fazem bem está provando que os dois coincidem muito bem. “Ironicamente, essas duas coisas começam o mesmo”, diz David. “Em todos os filmes que já vimos, eles começam com essa lisonja excessiva ou esse processo incansável de um cara que, na sua opinião, é um conto de fadas, e é o mesmo com os relacionamentos abusivos do manual. Eles realmente começam o mesmo. ” A partir daí, ela me disse: o resto da história foi criado.

Durante a escrita Eu te amo para sempreDavid e Kalani foram influenciados por filmes como Crepúsculo E O caderno Onde o homem principal é esse espécime perfeito, bem como o pouso dos filmes de Nora Ephron. Eles também ficaram impressionados com o uso excessivo pela cultura de palavras como “tóxico”, “bandeiras vermelhas”, “bombardeio de amor” e “iluminação” – vernacular popular relacionado à violência emocional. “Nossa geração é super obcecada por homens tóxicos”, diz David. “Foi uma tendência para um tempo ser atraído por isso e falar sobre isso que você é atraído por isso”. David continua dizendo que usamos essas palavras tão regularmente que elas começaram a perder o significado, mas Eu te amo para sempre Foi uma maneira de mostrar o que essas palavras realmente significam sem mencioná -las.

O processo de pesquisa do filme acabou sendo catártico para David. Ela mergulhou profundamente em abusos narcisistas e psicológicos com livros como Patricia Evans O relacionamento verbalmente abusivo e Paul T. Mason e Randi Kreger Pare de andar com cascas de ovos. Antes de se virar, ela conheceu muitas pessoas que experimentaram experiências semelhantes a si mesma. Quando você está lá, ela me disse: “Pode ser isolante e confuso”, mas conversar com os outros fez David se sentir saudável. “Ficou claro que é uma epidemia”, disse ela. O que é chocante para ele é que o sujeito permanece tabu. Independentemente de sua falta de representação na mídia – isso não é algo que nunca ensinamos ou avisamos a não crescer.

Eu te amo para sempre Conseguiu transmitir sua mensagem, mas os gerentes e financiadores de Hollywood nem sempre foram tão receptivos. David me diz que levou cerca de cinco anos para tirar o projeto e que a chave era encontrar uma única pessoa na sala que pudesse se conectar pessoalmente ao assunto. “A principal coisa de que estamos falando é (isso) ninguém o comprará, a menos que tenham sido maltratados”, disse David em tom sarcástico. Eles estavam certos e, finalmente, alguém disse a si mesmo. “Eles disseram:” Sim, eu entendo totalmente isso e é importante “”, acrescenta ela.

Tentar se desfazer em um inferno da indústria para atacar Lightning duas vezes, três vezes e até quatro vezes, em vez de assumir um novo risco, é a difícil batalha de David. Felizmente, não é facilmente desencorajado. “Eu sei que as pessoas dizem que tudo foi feito, e é parcialmente verdadeiro, mas acho que nem está coçando a superfície em relação à nossa cultura moderna”, disse ela. O principal objetivo de Davi é escrever histórias em quadrinhos que parecem o mais original possível e com as quais seus colegas podem se relacionar, e nós, como público, podemos aproveitar as vantagens dessa busca sem fim. “Sinto -me realmente sortudo por poder escrever durante esse período, quando há um novo mundo de equipamentos que se sente inexplorado graças à miséria de nossos telefones”, acrescenta ela.

David tem seu próprio relacionamento romântico complicado com seu telefone e mídia social. Ela ama o Instagram – como um milênio de verdade – e há seu ódio acima mencionado por Tiktok. De fato, a espetacular proibição de 12 horas do pedido que ocorreu alguns dias antes de nossa entrevista não se preocupar. Ela finalmente admite que seu desdém por aplicação social é puramente por razões egoístas. Se ela não puder conversar com uma câmera sozinha, ninguém deve fazê -lo também.

(Crédito da imagem: www)

Na tentativa de estabelecer hábitos mais saudáveis ​​na tela, David estabeleceu uma resolução de Ano Novo em 2025 para sair mais do telefone, mas isso falhou duas semanas no ano em que paliadas simultâneas e incêndios de Eaton causaram uma devastação inimaginável em Los Angeles. David, como a maioria dos Angelenos, foi colada ao pedido de serviço de relógio para atualizações, enviando seu tempo de tela.

Ela agora promete refazer o novo ano e começar de novo.

Acontece que a persistência é a superpotência de David. Quando pergunto o que ela está se preparando, David me diz que ela e Kalani ainda estão trabalhando em um programa de televisão que eles tentam fazer há cerca de nove anos. Em vez de seguir em frente, eles giram em direção a um caminho independente para divulgar o projeto, uma realidade familiar para escritores promissores como por si só.

“Não importa quem você seja, é realmente impossível fazer algo agora”, disse David. “Parece assim (mais) do tempo, da sorte e (que) você tem um burburinho atual desse talento real ou da qualidade do trabalho, por isso foi loucura crescer enquanto tentava fazê -lo e assistir e d ‘Aprenda tantas coisas Sobre Hollywood.

Se você acha que David pode confiar nos laços da família dele para qualquer conselho – seu pai é um ator lendário e rabugento Larry David em série – você está errado. “Meu pai nos dá o pior conselho de todos os tempos”, disse ela. “É como pedir conselhos de namoro de um modelo. Ele ficará tipo” Pare, e eles não vão deixar você se afastar. Basta dizer não. “E eu digo para mim mesmo: ‘Eles me deixaram ir embora.’ “”

É um negócio difícil e ainda mais difícil criar sua própria identidade como cineasta, mas David conseguiu hesitar em um lugar autêntico e sempre humorístico. É por isso que estamos aqui enquanto esperamos seu próximo grande momento.

Eu te amo para sempre é exibido em certos teatros em 14 de fevereiro.

Talento: David Cazzie

Fotógrafo: Emma Louise Swanson

Estilista: Carolina Orrico

Cabeleireiro: Kiley Fitzgerald

Maquiador artista: Lilly Keys

Manicure: Olivia de Montagnac

Diretor Criativo: Sarah Chiarot

Diretor editorial: Lauren Eggersen

Produtor: Lindsay Ferro

Designer de layout: Peculiar

Cópia Editora: Jaree Campbell