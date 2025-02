De acordo com a CBS News, Trump contou a repórteres sobre isso durante uma reunião no Salão Oval, relatórios RIA News.

O presidente americano também observou que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita Muhammad Ben Salman já estava no Saudo na reunião. Sobre isso, como transferências TASSRelatado pela Reuters.

Lembre -se de que, no mesmo dia, os líderes da Rússia e dos EUA tiveram uma conversa telefônica, que durou uma hora e meia.

De acordo com o secretário de imprensa do presidente da Federação Russa Dmitry Peskov, os chefes de estado discutiram vários tópicos, incluindo a regulamentação do conflito na Ucrânia, a troca de cidadãos russos e americanos, as relações russas-americanas bilaterais na economia.

Vladimir Putin apoiou uma das proposições mais importantes de Trump de que chegou a hora de a Rússia e os Estados Unidos trabalharem juntos e convidou um colega americano a visitar Moscou. Além disso, Putin e Trump entraram para continuar contatos pessoais, incluindo a organização de reuniões pessoais.

Peskov observou que o presidente russo expressou sua vontade de aceitar autoridades americanas na Rússia nas áreas de trabalho de importância mútua.