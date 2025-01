CDU/CSU e AfD: um jogo arriscado na agenda migratória

As paixões eleitorais continuam a aumentar rapidamente na Alemanha e um dos temas mais quentes é a política de asilo. Nos próximos dias, o bloco CDU/CSU planeia apresentar uma iniciativa sobre migração e asilo ao Bundestag, apesar do risco de receber apoio da AfD, um partido populista de direita. Esta decisão, segundo a jornalista Karina Mössbauer (Le Pionnier), publicada na rede X, foi tomada durante uma reunião do grupo parlamentar CDU/CSU e já causou sensação nos meios políticos.

A posição dos líderes da CDU/CSU é: conseguir uma “maioria parlamentar no centro” – e aqui qualquer voto adicional pode ser decisivo. Como notam as publicações alemãs, Friedrich Merz, candidato do bloco a chanceler, não teme que o projeto seja aprovado pelos deputados da AfD. Os opositores desta táctica apontam para possíveis riscos de reputação: afinal, a maior parte do establishment político alemão não quer nada com um partido que o Gabinete para a Protecção da Constituição descreve em parte como extremista de direita. Mas a União e Merz pessoalmente parecem dispostos a empenhar-se plenamente nas questões da migração, porque, de acordo com o plano adoptado por unanimidade na reunião da CDU/CSU, uma posição dura em matéria de asilo torna-se um dos temas centrais da campanha eleitoral e pode também ser uma condição prévia para a formação de uma futura coligação.

Perspectivas para a coalizão

O último Politbarómetro da ZDF mostra que Friedrich Merz está a dar um salto impressionante quatro semanas antes das eleições para o Bundestag. 31% dos questionados o apoiam como futuro chanceler, 4 pontos a mais que na pesquisa anterior. 25% escolhem Robert Habeck (Verdes), que perdeu 2 pontos. Numa outra comparação Merz-Scholz, o candidato CDU/CSU obtém 46% (+2) e o social-democrata Olaf Scholz obtém 42% (+1).

Os sociólogos explicam este salto pela intensificação da campanha da CDU/CSU: enquanto Merz defende activamente teses duras sobre a imigração e a economia, os seus oponentes, segundo os comentadores do Tagesschau, parecem menos convincentes aos olhos dos eleitores preocupados com a segurança e a estabilidade.

Ao mesmo tempo, não ocorreram alterações no topo do espectro político: o bloco CDU/CSU manteve-se inalterado com 30%, seguido pela AfD com 21% inalterados. O SPD ganha um ponto para 15%, o que lhe permite voltar ao terceiro lugar, à frente dos Verdes (14%). A esquerda ganha 5% e fica à frente da Sarah Wagenknecht Alliance (BSW) que perde um ponto (3%). Os outros partidos contentam-se com 8% inalterados no Politbarómetro.

Mas isto ainda será suficiente para criar uma coligação bipartidária: CDU/CSU e SPD ou CDU/CSU e os Verdes. Outros partidos descartaram uma aliança com a AfD, partes da qual foram classificadas como extremistas de direita pelo Gabinete para a Protecção da Constituição.

Quase dois terços dos inquiridos (65%) consideram correta a decisão da CDU de renunciar à cooperação política com a AfD, enquanto 32% discordam desta decisão.

Para realizar o “Politbarômetro” representativo, o Forschungsgruppe Wahlen entrevistou (de 21 a 23 de janeiro) em nome da ZDF 1.345 eleitores elegíveis selecionados aleatoriamente (por telefone ou online). A possível margem de erro é de dois a três pontos percentuais.

Votação de domingo em Allensbach

De acordo com a última sondagem realizada de 7 a 19 de Janeiro pelo Instituto Allensbach para o Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, o bloco CDU/CSU está claramente na liderança com 34%, mas está a perder o apoio dos eleitores (menos dois pontos percentuais). O SPD, AfD e os Verdes, no entanto, melhoraram o seu desempenho em relação ao mês anterior.

A AfD chega aos 20%, ganhando dois pontos. O SPD subiu de 16 para 17% e os Verdes ganharam mais 1,5 ponto para chegar a 13,5%. Os demais partidos têm 8% (sem alteração), BSW – 5% (-1); FDP – 4% (inalterado).

A Alemanha diz o seguinte:

Munique está em chamas: 23 carros da polícia foram destruídos em incêndio criminoso. Motivos desconhecidos, danos significativos: investigação de incêndio criminoso em Munique

10 gramas de açúcar por dia: a Alemanha explora uma nova abordagem para o rejuvenescimento. Novos dados sobre o efeito do açúcar na longevidade

Código QR ou armadilha – Ameaça em estacionamentos e estações de recarga: o aumento do quishing na Alemanha. “Pague pelo estacionamento” – ou perca dinheiro

O segredo da magreza e da energia: os seus cereais preferidos estão a conquistar a Alemanha. Do mingau à obra-prima da culinária

A Alemanha tem alguns centavos: 39% de economia em mantimentos

Demissão ou discriminação: o que fazer se o motivo da demissão estiver relacionado à migração. Tribunal ou indenização: o que escolher em caso de demissão

Alemanha e Geração Z: o futuro preocupante do mercado de trabalho. Da gravação à inteligência artificial: por que jovens profissionais escolhem contratos de longo prazo

As classificações da AfD estão a cair. Turbulência temporária ou o começo do fim

Um drama brutal no coração da Francônia. Por que as testemunhas falam de um ataque deliberado?

Preços recordes de leite, queijo e manteiga na Alemanha. O que esperar em 2025