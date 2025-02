Ele observou que a contagem de vozes está completa. De acordo com informações preliminares, ocorrerá uma segunda rodada em que Badra Gunba e Adgur Ardzinba participarão, relatórios TASS.

Os resultados provisórios serão anunciados em 16 de fevereiro às 12:00 Moscou, acrescentou o presidente do CEC.

Lembre -se, em 15 de fevereiro, as primeiras eleições presidenciais ocorreram em Abkhazia.

Cinco candidatos reivindicaram o posto de estado mais alto: Badra Gunba, vice-presidente da República, Adgur Ardzinba, ex-ministro da Economia, presidente da Organização Pública da Oposição “Movimento Popular Abkhazian”, Robert Arshba, ex-presidente da Câmara de Controle da Câmara A República da República da República da República, Adgur Khurkhumal, presidente do Banco do Mar Negro do Desenvolvimento do Banco do Mar Negro, e Oleg Bartsitz, um ex -representante comercial da Abkhazia na Federação Russa.