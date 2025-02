Celebridades bonitas de tendência não podem parar de usar o tapete vermelho em 2025

Pronto ou não, é a temporada de premiação – o período do ano em que o monitoramento do tapete vermelho é um trabalho completo. Bem, é fundamentalmente Meu Job completo -tempo, então estou aqui para relatar um tema que já notei este ano. Apenas um mês após 2025, já tenho certeza de que a tendência número um no sapato de tapete vermelho é o Satin Shoes, que também é uma das tendências mais bonitas da próxima temporada. A aparência brilhante e suave de um sapato de cetim parece magnífico nas fotos, mas sem remover o resto da roupa, por isso é lógico que as celebridades adotassem a tendência de todo o coração. E isso não machuca que praticamente todas as marcas de sapatos produzem estilos de cetim.

Fiz minha due diligence e compilei algumas observações de celebridades de cetim em 2025, como garotas de computador como a lista A como Zendaya e Ariana Grande. Tenho a intuição de que haverá muito mais sapatos de cetim no tapete vermelho em um futuro próximo, porque a temporada de recompensa ainda não acabou. Continue rolando para ver alguns dos meus exemplos favoritos do tapete vermelho (e pista!) E compre os sapatos de cetim mais bonitos do mercado.

No tapete vermelho

Em Zendaya: Vestido Louis Vuitton; Jóias da Bulgari

Em Ariana Grande: Vestido Louis Vuitton; Jimmy Choo Romy 100 bombas (US $ 610)

Em Zoe Saldaña: Vestido Saint Laurent, Cabo, sapatos e bolsa; Jóias Cartier

Em Selena Gomez: Vestido Prada; Jóias Tiffany & Co.

Em Anya Taylor-Joy: Vestido de arquivo de Dior; Sapatos Jimmy Choo; Jóias Tiffany & Co.

Em Mikey Madison: Vestido vintage John Galliano; Manolo Blahnik Sandálias de caos sileto cetim (US $ 775)

Em Zoë Kravitz: Saint Laurent Mini rascunhos com ombros de rascunho (US $ 3.700), Cinto de couro (US $ 1050) e Dominique Sandals in Satin Crepe (US $ 990)

Em seu fanning: Casaco Valentino, vestido e sapatos

Na pista

Na foto: Chanel Haute Couture s / s 25

Na foto: Dolce & Gabbana S / S 25

Na foto: Prada s / s 25

Na foto: Giambattista Valli S / S 25

Na foto: Carolina Herrera S 25

