Celebridades sempre usam esses 8 sapatos com jeans retos

(Crédito da imagem: Getty Images)

Eu uso jeans quase todos os dias, então estou sempre em busca de ideias de estilo. Morando no sul da Califórnia, posso usar meus chinelos Havaianas o ano todo (estilo Carolyn Bessette Kennedy, obviamente). No entanto, eles não são práticos para escritórios, jantares ou eventos de moda, por isso nem sempre posso confiar neles. Que outros sapatos devo usar com meus amados jeans retos? É aqui que entram as celebridades.

Examinei centenas de fotos de celebridades vestindo jeans retos e notei vários temas recorrentes – oito para ser exato. Eles tendem a usar esse estilo de jeans com oito estilos específicos de calçados, incluindo sapatilhas, tamancos e mocassins Mary Jane. Abaixo selecionei meus looks favoritos usados ​​por Dakota Johnson, Katie Holmes, Olivia Rodrigo, Laura Harrier, Ayo Edebiri, Gigi Hadid e muitos mais.

1. Mocassins pretos

(Crédito da imagem: Getty Images)

(Crédito da imagem: Getty Images)

GHBASS Mocassins de couro Whitney GHBass vem aperfeiçoando o mocassim desde 1876.

Tory Burch Mocassins clássicos com sola entalhada e plataforma Esses mocassins Tory Burch têm ótimas críticas no site da Nordstrom.

2. Obstruções

(Crédito da imagem: Getty Images)

Birkenstock Tamancos forrados de pele de carneiro genuínos de Boston Vivo todo inverno com sapatos forrados de pele de carneiro.

Birkenstock Tamancos Boston com sola macia Você não pode errar com estes sapatos clássicos de culto da Birkenstock.

3. Apartamentos Mary Jane

(Crédito da imagem: Getty Images)

Sam Edelman Apartamentos Michaela Mary Jane Esses sapatos são um best-seller perene na Nordstrom.

Franco Sarto Melfi Mary Janes Eu imediatamente os adicionei ao meu painel de lista de desejos do Pinterest.

4. Botins de bico fino

(Crédito da imagem: Getty Images)

Sapateiros errantes Botas Chelsea Kelsey Biqueira Apontada O tipo de bota que nunca sai de moda.

SARTO por Franco Sarto Botins Flexa Blis Depressa: eles não estarão à venda para sempre.

5. Tênis Adidas

(Crédito da imagem: Getty Images)

adidas Tênis Samba Inclusivos de Gênero Todo mundo adora esses tênis, inclusive Olivia Rodrigo.

adidas Tênis Samba Inclusivos de Gênero Também gosto das versões brancas.

6. Sandálias de salto alto

(Crédito da imagem: Getty Images)

(Crédito da imagem: Getty Images)

Tony Bianco Sandália Caprice com tira no tornozelo

Jeffrey Campbell Sandálias empreendedoras Esses saltos têm críticas fantásticas no site da Nordstrom.

7. Mulas

(Crédito da imagem: Getty Images)

Esplêndido Mules de bico fino Liza Essas mulas são ridiculamente confortáveis.

Véronique Barbe Mulas de balé Catherine Eu amo esse tom marrom chocolate.

8. Bombas pontiagudas

(Crédito da imagem: Getty Images)

(Crédito da imagem: Getty Images)

ALDO Sapatos de bico fino Lala Esses sapatos são a maneira perfeita de enfeitar seus jeans retos.