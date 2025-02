Celebridades trocam silenciosamente esta tendência de partida atemporal – aqui está o que elas vestem

Durante anos, as botas pretas têm sido um alimento básico em cada guarda-roupa bem vestido. Eles são confiáveis, sem esforço e seguem quase tudo. Mas se o estilo de rua recente é uma indicação, uma nova silhueta de bota assume o controle – uma que parece tão versátil, mas com uma nova borda de direção. O conjunto de moda começou discretamente a eliminar as botas em favor de estilos altos de vitela, e a mudança é difícil de ignorar.

A atração é óbvia: as botas com bezerros atingem esse comprimento intermediário perfeito (mais alto que uma bota de tornozelo, mas parando em menos do que o joelho), o que o torna uma troca fácil que sempre parece clássica. Eles trazem uma aparência refinada e alongada para qualquer roupa, mantendo o mesmo ato de prática. Recentemente, o elegante A-plus saiu em versões estruturadas de couro associadas a jeans relaxados, estilos pontiagudos elegantes sob casacos feitos sob medida e silhuetas motivadoras ainda maiores para uma sensação mais nervosa. Seja estilizada com microterturas ou aninhada em jeans soltos, eles instantaneamente criam uma roupa sem se sentirem muito na moda.

Enquanto as botas do tornozelo sempre serão um alimento básico, as botas de vitela oferecem um soquete mais atual que funciona através da estética. Eles trazem um pouco mais de presença para uma roupa, seguindo sem esforço a linha entre polido e relaxado. Seja para um par de couro minimalista ou uma versão mais relaxada, fica claro que é a silhueta de se olhar. Se a aparência recente for uma indicação, as botas podem finalmente ter encontrado sua partida.

Descubra como as celebridades usam botas de vitela e compre a tendência no final.

Em Kendall Jenner: Blazer alaïa; O saco de linhas; Botas de Ann Demeulemeester; Ordem Leggings clássicos (US $ 108)

Em dois lipa: Matéria Jil Sander; Suéter supremo; Jimmy Choo Boots

Em Bella Hadid: Convidado na residência Jaqueta Puffy reversível em colchão preto e azul (US $ 895); DMY Studios Óculos de sol Olsen (US $ 255)

Em Sofia Richie: Casaco Khaite

É Barbara Palvin: Pule, saia e botas MIU

Em Jennifer Lopez: Chrishine Dior Mabeux, D-Bobby Grand-Bord (US $ 1150); Bolsa Dior do meio (US $ 6.500); Botas de salto em D-Idole

Em Taylor Swift: Chanel Tweed Casat, combinação, cinto, luvas, botas e bolsa

Em Jenny Kim: Conjunto de correspondência Chanel, calças justas e botas

Em Bella Hadid: Saint Laurent Jaqueta (US $ 6.100); Aeronaves de tanque Vestido Polo Maxi (US $ 365); Bolsa vintage fendi

Comprando botas de vitela alta

Loeffler Randall Botas de chave preta em meio molho Loeffler Randall ainda projeta botas atemporais.

Paris no Texas Botas de couro Bettina Croce-Effect Adoramos a textura neste par.

Estilo esta opção nítida com seu jeans skinny favorito.

Se você está procurando uma opção de camurça.

Você terá muito uso este ano.

Em todos os lugares Botas de cowboy com brigitte preto Black Leather Loop O detalhe do loop é tão chique.

Anine Bing Tania High Boots

Em camurça, elegante e elegante.

Kate Spade Nova York Botas de couro alto de Colby High Uma opção perfeita se você estiver procurando por uma certa altura.

Jeffrey Campbell Refletir as botas

Massimo Dutti Estique as botas de salto alto O material expansível é tão agradável nesta opção.

Tony Bianco Botas fantásticas de salto O calcanhar é tão legal neste par de luxo.