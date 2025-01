Celeções do gabinete de Donald Trump – Robert F. Kennedy Jr., Tulsi Gabbard, Kash Patel – Fatos O escrutínio do Senado Hard: Key Takeoway

Os indicados ao Gabinete mais controverso do Presidente dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., Tulsi Gabbard e Kash Patel enfrentaram perguntas difíceis durante o público de confirmação. Tulsi Gabbard é candidato ao Diretor Nacional de Inteligência, Kash Patel é a escolha de Trump de dirigir o FBI e Kennedy, optou por liderar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, todos encontraram perguntas difíceis durante o público de confirmação.

Aqui estão as principais conclusões do público de confirmação Tulsi Gabbard fala sobre comentários sobre a Rússia Gabbard é visto como o mais ameaçado das eleições de Trump, que potencialmente carece dos votos do partido de Trump para a confirmação do diretor nacional de inteligência.

Gabbard, tenente -coronel da Reserva do Exército, defendeu sua lealdade aos Estados Unidos que demitiram o senador Jerry Moran, republicano do Kansas, quando perguntou se a Rússia “receberia um passe” dela. O senador republicano Jerry Moran disse a Gabbard que queria ter certeza de que “de forma alguma a Rússia recebe um passe em sua mente ou em seu coração ou em qualquer recomendação política de fazer ou não”. Gabbard respondeu que ficou “ofendido por essa pergunta” e disse: “Se você confirmar, nenhum país, grupo ou indivíduo receberá um passe”.

O senador democrata Michael Bennet citou um tweet de Tulsi Gabbard, no qual expressou seu apoio à Rússia, afirmando que “essa guerra e sofrimento poderiam ser facilmente evitados se o governo Biden/OTAN simplesmente tivesse alertado as preocupações legítimas de segurança da Rússia em relação à Ucrânia que torna -se um membro da OTAN. Ela também falou na TV estatal russa transmitiu seus comentários e a chamou de “nossa amiga Tulsi”.

Tulsi Gabbard em 2017 conhece o então presidente Bashar Assad Gabbard viajou para a Síria em 2017 para se reunir com o então presidente Bashar Assad, uma visita que enfureceu os legisladores de ambas as partes que disseram que ajudou a legitimar um acusado e aliado de guerra e chave aliada da Rússia e do Irã. No entanto, na platéia, Gabbard se defendeu e disse aos legisladores que havia feito Assad “perguntas difíceis sobre as ações de seu regime”.

Tulsi Gabbard em Edward Snowden Gabbard, um ex -representante democrático da Câmara dos Estados Unidos, enfrentou duras críticas a sua defesa anterior do ex -contratado da NSA Edward Snowden. Os membros de ambos os partidos questionaram acentuadamente a defesa passada de Snowden Gabbard.

Gabbard elogiou repetidamente Snowden, um ex -contratado da Agência de Segurança Nacional que fugiu para a Rússia depois de ser acusado em 2013 de expor ilegalmente os métodos de vigilância do governo. Considerado por muitos funcionários de segurança, Gabbard o chamou de “reclamante corajoso” e, como legislador, ele patrocinou a legislação para perdoá -lo.

Ele pressionou se essa é sua opinião, Gabbard disse que “mesmo quando violou a lei, ele publicou informações que apresentavam programas atrozes, ilegais e inconstitucionais que estão acontecendo em nosso governo”. Sem dar um sim ou não, ela evitou repetidamente as questões dos senadores sobre se Snowden era um traidor.

Robert F. Kennedy Jr. pressionou novamente a segurança das vacinas Kennedy enfrentou um segundo dia da grelha para se tornar secretário de saúde e serviços humanos, desta vez no Comitê de Saúde do Senado, enquanto os senadores testaram suas opiniões anteriores contra vacinas e se isso proibisse o medicamento para o aborto Mifepristone.

Mas o que os senadores democratas céticos estão dirigindo é se Kennedy é confiável, se você mantiver seus pontos passados ​​rapidamente ou mudar para o novo que tem o poder do poder.

“Você passou toda a sua carreira minando o programa de vacinas dos EUA”, disse o senador Chris Murphy, D-Conn. “Simplesmente não é credível que, quando você se tornar secretário, você se tornará consistente com a ciência”.

Senador Tim Kaine, D-VA.

As falsas reivindicações da fraude eleitoral de Kash Patel nas eleições de 2020 Kash Patel emergiu como talvez o candidato mais combativo em uma audiência irritada perante o Comitê Judicial do Senado, como indicado para liderar o FBI.

A senadora Amy Klobuchar, D-Minn., Leia as falsas declarações de fraude eleitoral nas eleições de 2020 e outra sobre sua “lista de inimigos” publicados que inclui ex-autoridades de Trump que criticaram o presidente.

“‘Vamos depois de você'”, ele o leu dizendo. Patel descartou suas nomeações como uma “declaração parcial” e “falsa”. Klobuchar, exasperado, disse aos senadores: “Eles são suas próprias palavras”.

Durante um momento discordante, o senador Adam Schiff, democrata da Califórnia, pediu a Patel que se virasse e olhasse para policiais do Capitólio dos Estados Unidos que protegem a sala de público. “Diga a ele que você está orgulhoso do que fez. Diga a eles que se orgulha de ter levantado dinheiro das pessoas que agrediram seus colegas, que Pepper as borrifa, que as derrotou com postos ”, disse Schiff.

Patel respondeu: “Essa é uma mentira abjeta, você sabe. Nunca, eu nunca aceitei a violência contra a polícia.