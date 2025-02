Celtics retém os knicks, estende a sequência da vitória para cinco

Jayson Tatum fez 25 pontos, 10 rebotes e nove assistências, como Boston Celtics Ele estendeu sua sequência de vitórias para cinco jogos com uma vitória de 118 a 105 sobre a visita New York Knicks Domingo.

Jaylen Brown acrescentou 24 pontos e oito rebotes para o Celtics, que também venceu nove de seus últimos 10. Boston recebeu 19 pontos de Derrick White, 15 de Kristaps Porzingis e 14 de Jrue Holiday. White, que era 5 de 6 do intervalo de 3 pontos, também teve nove rebotes e sete assistências.

Nova York, que se seguiu em 27 no terceiro trimestre, estava dentro de quatro pontos depois que um triplo das cidades de Karl-Anthony com 11:32 para jogar, mas o Celtics se mudou para liderar por 20 com 3:54 restantes.

O Celtics entrou no segundo jogo na classificação da East Conference, três jogos à frente do terceiro lugar Knicks. Boston fez 17 de 44 chutes da faixa de 3 pontos e venceu Nova York por 49-40.

As cidades lideraram Nova York com 24 pontos e 18 rebotes. Ele deixou o jogo com uma aparente lesão na perna no meio do último trimestre, mas voltou minutos depois. Jalen Brunson lançou 22 pontos para o Knicks.

Josh Hart voltou após os dois últimos jogos de Nova York com uma lesão no joelho. Ele teve 20 pontos, 11 rebotes e nove assistências em 40 minutos. Mikal Bridges (14) e OG Anunoby (10) também marcaram em dois dígitos para Nova York.

Os Knicks estão 0-3 contra o Celtics nesta temporada.

O Celtics liderou 38-19 após um quarto e 64-43 no intervalo. A vantagem do meio do tempo de 21 pontos de Boston foi sua maior vantagem no primeiro tempo, quando os Knicks dispararam 16 de 48 do campo (33,3 %).

Boston liderou 77-50 depois que Tatum fez um triplo com 8:20 restantes no terceiro trimestre, mas o Knicks marcou 23 dos 28 pontos seguintes para reduzir seu déficit em nove pontos. Brunson limitou a pontuação do terceiro trimestre com um triplo que reduziu a vantagem de Boston para 89-82 entrando na sala. Brunson marcou 15 de seus 22 pontos no terceiro.