"Células Gentiloni e Freedom"Guerra entre gangues no Partido Democrata: Por que Elly Schlein realmente sacode

“Gentiloni e Cell Freedom”: Seria chamado de novas folhas internas após o Pd Nascido em Bruxelas, longe do secretário Elly Schlein. Seria um grupo de reformadores que estavam convencidos de que ele poderia substituir o líder, conforme confirmado por alguns demões Concha. No entanto, tudo isso teria acontecido nos bastidores, porque ninguém teria sido, pelo menos por enquanto, ser publicamente confrontado com Schlein. E Paolo Gentiloni? “Mas vamos pegar uma piada? Paolo nunca faria nada contra o secretário”, quanto eles diriam sua pergunta direta.

No campo da política, o Partido Democrata continua a dar pérolas, como o projeto de lei sobre a participação dos funcionários. É uma proposta da CISL que o DEM decidiu mudar. Mas isso também criou atritos. Cecilia Guerra Ele disse que CGIL foi danificado. A festa, portanto, eclodiu. Também contra Lorenzo Guerini e Piero de Luca, segundo qual texto para mudar, significa reconhecê -lo como base. Não ajudou as palavras Dario Fransschini, que em uma entrevista recente a República Ele disse: “Marciare se dividiu para derrotar a direita” e enviou o Dem Short.





Enquanto isso, elogios pelo aumento mais importante Giorgia Meloni, Também da esquerda. “Brava” e “determinado” chamados de Corrado Augias Corriere della Sera. Até as pesquisas não estão do lado do DEM. Muitos dos eleitores, exceto 43% das pessoas que não votam, estão à direita.