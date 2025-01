Cenário de trabalho: os empregadores indianos esperam superar os outros em chips e TI

O aumento do acesso digital, as tensões geopolíticas e os esforços de mitigação climática são as principais tendências que deverão moldar o futuro dos empregos na Índia até 2030, afirmou o Fórum Económico Mundial num relatório.

Tal como os seus pares globais, as empresas que operam no país estão a investir fortemente em inteligência artificial, robótica e sistemas autónomos, e tecnologias energéticas.

Os empregadores na Índia também planeiam ultrapassar a adoção global de certas tecnologias: 35% esperam que semicondutores e tecnologias de computação e 21% esperam que a tecnologia quântica e a encriptação transformem as suas operações.

As funções de trabalho de crescimento mais rápido projetadas no país, incluindo especialistas em big data, especialistas em inteligência artificial e aprendizado de máquina e especialistas em gerenciamento de segurança, estão estreitamente alinhadas com as tendências globais. Para responder às necessidades de talentos, as empresas que operam na Índia esperam que, para serem eficazes, recorrerão a diversos conjuntos de talentos (67%, em comparação com 47% a nível global) e adotarão a contratação baseada em competências, eliminando requisitos de títulos (30%, em comparação com os requisitos). 19% globalmente).

O relatório afirma que a força de trabalho global precisa urgentemente de melhorar as suas competências se quiser continuar empregada, estimando um aumento líquido de 78 milhões de empregos nos próximos cinco anos.

Embora 170 milhões de novos empregos sejam criados nos próximos cinco anos, 92 milhões serão eliminados, segundo um estudo.

Conjunto de habilidades supera o maior obstáculo De acordo com o FEM, embora as lacunas no conjunto de competências continuem a ser o maior obstáculo para os empregadores, a inteligência artificial (IA) desempenhará um papel fundamental na remodelação dos modelos de negócio. Cerca de 41% dos empregadores estudados planeiam reduzir a sua força de trabalho à medida que a IA automatiza determinadas tarefas.

“Tendências como a IA generativa e as rápidas mudanças tecnológicas estão a revolucionar as indústrias e os mercados de trabalho, criando oportunidades sem precedentes e riscos profundos”, afirmou Till Leopold, responsável pelo Trabalho, Salários e Criação de Emprego no Fórum Económico Mundial. “Chegou a hora de as empresas e os governos trabalharem juntos, investirem em competências e construírem uma força de trabalho global equitativa e resiliente”, disse Till Leopold, chefe do trabalho, salários e criação de emprego do WEF, num comunicado.

O estudo, denominado Relatório sobre o Futuro do Emprego 2025, compilou dados de mais de 1.000 empresas e observou que “os avanços tecnológicos, as mudanças demográficas, as tensões geoeconómicas e as pressões económicas” foram responsáveis ​​pela “remodelação das indústrias e profissões em todo o mundo”.

Algumas das competências que serão procuradas nos próximos anos serão competências tecnológicas em inteligência artificial, grandes volumes de dados e segurança cibernética, enquanto as «competências humanas», como o pensamento criativo, a resiliência, a flexibilidade e a agilidade, continuarão a ser críticas. “Uma combinação de ambos os tipos de competências será cada vez mais crucial num mercado de trabalho em rápida evolução”, afirma o comunicado.

Aumento de funções baseadas em IA Curiosamente, a necessidade de mais funções baseadas em IA é agora vista na Índia em todas as hierarquias e reflete-se nas colocações em campus na Índia. As equipes de colocação nas principais faculdades de engenharia da Índia disseram ao Mint que as empresas estavam recrutando fortemente para funções em ciência cognitiva, cientistas de dados, estrategistas e desenvolvedores quantitativos e desenvolvedores, pesquisadores e engenheiros de IA focados em aplicações.

Aqueles empregados como trabalhadores rurais, diaristas e outros trabalhadores agrícolas, motoristas de caminhões leves ou de serviços de entrega, desenvolvedores de software e aplicativos e cuidadores verão seu potencial de emprego aumentar. O estudo descobriu que funções como caixas e assistentes administrativos continuam entre as que diminuem mais rapidamente, mas agora estão sendo acompanhadas por funções que incluem designers gráficos, à medida que “a IA generativa remodela rapidamente o mercado de trabalho”.

O estudo mostrou que a lacuna de competências é a barreira mais importante para a transformação dos negócios. Cerca de 40% das competências exigidas no trabalho irão mudar e 63% dos empregadores já citam este facto como o principal obstáculo que enfrentam.