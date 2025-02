Censores brancos completamente nus no Grammy Awards? Tam-tam: o que pode acontecer agora

L ‘-Outfit em Bianca Censori 2025 poderia muito caro para o Grammy Awards Kanye West. Mas quanto? Bom 20 milhões de dólares. O rapper americano, juntamente com seu parceiro, apareceu no tapete vermelho do grande evento que ocorreu em Los Angeles. Mas para tocar os fotógrafos – e não sozinho – o visual foi escolhido pelo australiano. Primeiro, ele usava um pêlo que cobria a parte superior do corpo. Mas então ele deixou espaço para um retina transparente que na verdade a deixou nua. Naturalmente.

De acordo com o que foi aprendido, parece que os organizadores dos prêmios Grammy têm O casal de loper vermelho caçou. Mas os dois encontraram imediatamente um fallback válido. Eles eram paparazzi para uma festa exclusiva. Ela mudou de vestido e usava um terno preto super carinhoso. E um filme, que imediatamente se tornou viral nas mídias sociais, mostra Bianca e Kanye que planejam dançar ardentes nas notas das escadas.





No entanto, Kanye pode ter consequências ruins em um nível de trabalho. O rapper havia planejado Dois shows em TóquioNo Japão. Ele tinha medo porque os organizadores teriam medo após o golpe de Los Angeles. E assim o rapper teria perdido cerca de US $ 20 milhões. “Experiências no Japão Um despertar cultural Sobre os direitos das mulheres e o movimento Metoo é realmente forte aqui. O que ele fez é ver como Um ato de controle Coerção absolutamente inaceitável. O Japão, do ponto de vista cultural, é completamente classificado: “Ele vazou uma fonte japonesa anônima.